2021 New Growth Drivers Fair - Qingdao vindt plaats in juli

De beurs zal zich richten op aanbiedingen en technologieën van 's werelds top 500 en China's top 500 bedrijven, evenals van marktleiders, eenhoorns en gazellen, naast hun gezamenlijke projecten. De exposities bestrijken meerdere sectoren, waaronder intelligente productie, innovatie in technologie en premium levensstijlen. Meer dan 600 bedrijven uit meer dan tien landen en regio's, waaronder Duitsland, Italië, Japan, Zwitserland en de VS, hebben zich tot op heden aangemeld voor deelname aan de beurs, waaronder het in de VS gevestigde Festo, het Zwitserse Sika en Jetway Technologies uit Singapore, evenals de Chinese Zhejiang Geely Holding Group, GCL Group, Inspur en Huawei New Energy.

De beurs zal een uitgebreide reeks geavanceerde technologieën presenteren, waaronder 's werelds beste ultra-high-power intelligente lasersnijmachines van de Italiaanse Penta Laser, en het eerste, uiterst betrouwbare 5G-systeem voor de mijnen van Shandong Energy Group. Het intelligente seniorenzorgsysteem van de Japanse Health Solution zal zijn wereldwijde debuut maken, terwijl het Duitse Continental AG een online roadshow zal organiseren voor zijn verschillende productlijnen. Daarnaast zal de Shandong Heavy Industry Group, als reactie op het gestelde doel van China om de uitstoot van kooldioxide en koolstof te neutraliseren, zijn toonaangevende oplossingen tentoonstellen, waaronder zware vrachtwagens, personenauto's en brandstofcellen die door waterstof worden aangedreven.

De beurs van dit jaar zal offline en online componenten bevatten. De offline tentoonstelling van 23.000 vierkante meter wordt onderverdeeld in de Multinationals, de Shandong en de Enterprise Pavilions. De online tentoonstelling, opgesplitst in de Shandong en de Enterprise Galleries, biedt plaats aan zo'n 500 exposanten om hun waren tentoon te stellen. Daarnaast zijn er 100 online roadshows en matchmaking-evenementen gepland die gelijktijdig met de beurs plaatsvinden.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1519915/2021.jpg

SOURCE Information Office of the People's Government of Shandong Province