2021 Q1: Spoločnosť Zepp Health bola zaradená medzi Top 4 spoločnosti v oblasti globálnych zásielok inteligentných hodiniek pre dospelých

Hnaciu silu predaja podporovali ich zavedené populárne doplnky Amazfit Fashion a Lifestyle, ako sú série inteligentných hodiniek Amazfit GTR 2 a GTS 2 a série Outdoor Sports vrátane Amazfit T-Rex.

Značka Amazfit sa tiež zviditeľňuje rozširovaním svojho celosvetového sponzorského portfólia dobrodružných outdoorových športov. Pri príležitosti uvedenia Amazfit T-Rex Pro na trh v marci 2021 značka sponzorovala tri náročné súťaže, ktoré stelesňujú ducha hodiniek: Explore Your Instinct (Objavte svoj inštinkt). Začiatkom tohto roka ohlásila partnerstvo so spoločnosťou Spartan, poprednou svetovou značkou pre vytrvalostné športy a wellness, a Amazfit sa v tejto sezóne zúčastní na viacerých spartských podujatiach po celom svete. Spoločnosť Amazfit tiež sponzorovala Rally ESOK v tureckom Eskişehire a Všeruskú Zavidovo SUP Challenge - jednu z piatich najlepších súťaží SUP na celom svete.

O spoločnosti Amazfit

Spoločnosť Amazfit, ktorá bola založená v septembri 2015, ponúka niekoľko sérií inteligentných hodiniek a náramkov od denného až po vonkajšie športové využitie, ako aj ďalší inteligentný hardvér súvisiaci so športom a zdravím, vrátane športových slúchadiel TWS, inteligentných bežeckých pásov, inteligentných váh na meranie kompozície tela a športového vybavenia. Vďaka kompletnej rade produktov, ktoré ponúkajú vynikajúci používateľský zážitok, maximalizuje Amazfit svoju schopnosť uspokojiť potreby rôznych skupín spotrebiteľov.

Vďaka vynikajúcemu dizajnu a remeselnému spracovaniu získali produkty z kategórie inteligentných hodiniek Amazfit mnoho ocenení, napríklad nemeckú cenu iF Industrial Design Award alebo Red Dot Design Award.

V súčasnosti sa produkty Amazfit dostávajú na trhy viac ako 90 krajín a regiónov vrátane USA, Nemecka a Japonska. Podľa správy IDC o sledovaní trhu s nositeľnými zariadeniami v roku 2020 sa zásielky inteligentných hodiniek Amazfit umiestnili na 1. mieste v Španielsku a Indonézii, na 2. mieste v Brazílii a Taliansku, na 3. mieste v Rusku, Indii a Thajsku, na 4. mieste v Poľsku, na 5. mieste v Nemecku a patrili tiež medzi top výrobky v iných krajinách a regiónoch.

O spoločnosti Zepp Health, predtým Huami Corporation

Poslaním spoločnosti Zepp Health je spájať zdravie s technológiou. Od svojho založenia v roku 2013 spoločnosť vyvinula platformu s vlastnou technológiou vrátane čipov s umelou inteligenciou, biometrické senzory a dátové algoritmy, ktoré poháňajú rozširujúcu sa radu produktov inteligentného zdravia pre spotrebiteľov a analytické služby pre priemysel. V roku 2019 spoločnosť dodala 36,6 milióna kusov inteligentných hodiniek a fitnes náramkov vrátane vlastnej značky Amazfit a produktov vyvinutých a vyrobených pre spoločnosť Xiaomi, ktoré tvoria 23% zásielok globálnej kategórie. Spoločnosť má ústredie v čínskom Hefei s americkými operáciami Zepp USA so sídlom v Cupertine v Kalifornii. Viac informácií nájdete na https://ir.zepp.com/investor/pages/company-profile.

