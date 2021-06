2021 Q1: Zepp Health unter den Top 4 der weltweiten Smartwatch-Auslieferungen für Erwachsene

Trotz der anhaltend schwierigen Marktbedingungen, die sich weltweit auf die Unterhaltungselektronikbranche ausgewirkt haben, blieb der Umsatz von Zepp Health solide. In Brasilien (40,9 %), Russland (28,9 %) und Spanien (23,5 %) war Zepp Health die Nummer 1 bei den ausgelieferten Smartwatches für Erwachsene. Zepp Health ist auch die Nummer 2 in Italien, die Nummer 3 in Polen und die Nummer 4 in Deutschland, Indien, Indonesien und Thailand in Bezug auf Auslieferungen von Wearables für Erwachsene. Außerdem rangiert Zepp Health in Mexiko, den USA, Frankreich und auf dem britischen Markt auf Platz 6.

Die Umsatzentwicklung wurde von den etablierten und beliebten Amazfit Fashion- und Lifestyle-Wearables wie den Smartwatches der Serien Amazfit GTR 2 und GTS 2 sowie der Outdoor-Sportserie einschließlich der Amazfit T-Rex getragen.

Die Marke Amazfit hat sich auch durch die Erweiterung ihres weltweiten Sponsoring-Portfolios für abenteuerliche Outdoor-Sportarten profiliert. Zur Feier der Markteinführung der Amazfit T-Rex Pro im März 2021 sponserte die Marke drei anspruchsvolle Wettbewerbe, die den Geist der Uhr verkörpern: Explore Your Instinct. Anfang des Jahres wurde eine Partnerschaft mit Spartan, der weltweit führenden Ausdauersport- und Wellness-Marke, bekannt gegeben und Amazfit wird in dieser Saison bei einer Reihe von Spartan-Events auf der ganzen Welt aktiv sein. Amazfit hat auch die ESOK Rallye in Eskişehir, Türkei und die All-Russian Zavidovo SUP Challenge gesponsert - einen der fünf besten SUP-Wettbewerbe weltweit.

Informationen zu Amazfit

Amazfit wurde 2015 gegründet und bietet smarte Uhren und Bänder sowohl für den täglichen Gebrauch als auch für den Outdoor-Sport sowie smarte Geräte für Sport und Gesundheit wie TWS-Ohrhörer, smarte Laufbänder und smarte Waagen und Sportgeräte. Dank seiner kompletten Produktlinie, die ein hervorragendes Benutzererlebnis bietet, maximiert Amazfit seine Fähigkeit, die Bedürfnisse verschiedener Verbrauchergruppen zu erfüllen.

Mit ihrem herausragenden Design und ihrer soliden Verarbeitung haben die intelligenten Uhrenprodukte von Amazfit viele Preise gewonnen, wie z. B. den deutschen IF Industrial Design Award und den Red Dot Design Award.

Gegenwärtig sind Amazfit-Produkte in mehr als 90 Ländern und Regionen auf dem Markt, darunter in den USA, in Deutschland und in Japan. Laut einem IDC-Bericht, der die weltweiten Wearable-Device-Märkte analysierte, rangierten die Amazfit-Smartwatch-Lieferungen im Jahr 2020 in Spanien und Indonesien auf Platz 1, in Brasilien und Italien auf Platz 2, in Russland, Indien und Thailand auf Platz 3, in Polen auf Platz 4 und in Deutschland auf Platz 5, und waren auch in anderen Ländern und Regionen unter den Top-Produkten.

Informationen zu Zepp Health, ehemals Huami Corporation

Zepp Health will Gesundheit mit Technologie verbinden. Das Unternehmen wurde im Jahr 2013 gegründet. Es setzt eine Plattform mit proprietärer Technologie ein, darunter KI-Chips, biometrische Sensoren und Datenalgorithmen, um eine immer breitere Palette von Smart-Health-Produkten für Verbraucher und Analysedienste für die Industrie zu ermöglichen. Im Jahr 2019 lieferte das Unternehmen 36,6 Millionen Smartwatches und Fitnessarmbänder aus, darunter die eigene Marke Amazfit sowie Produkte, die für Xiaomi entwickelt und hergestellt wurden - insgesamt 23 % der weltweiten Auslieferungen in dieser Kategorie. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Hefei, China. Das Unternehmen hat ebenfalls eine Niederlassung in den USA in Cupertino, Kalifornien. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://ir.zepp.com/investor/pages/company-profile.

