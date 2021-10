2021 Responsible Investment Brand Index

Les gestionnaires d'actifs peinent à intégrer l'investissement responsable dans leurs marques et doivent mettre en valeur leur rôle dans la construction d'un avenir plus sûr et plus équitable.

- La 4ème édition de l'indice Hirschel & Kramer Responsible Investment Brand (RIBI™) élargit son univers à plus de 500 gérants d'actifs évalués dans le monde.

- Toutes les entreprises du Top 10 mondial sont européennes, la région Amérique du Nord étant en retard.

- Près de la moitié des gérants d'actifs expriment une raison d'être ("Purpose"), mais peu le font avec conviction et moins d'un sur quatre l'associe à un progrès sociétal.

GENÈVE, 20 octobre 2021 /PRNewswire/ -- À première vue, les résultats du RIBI 2021 indiquent une dynamique « un pas en avant, deux pas en arrière ». Alors que de grands efforts sont faits pour intégrer les mesures ESG, seul un gérant d'actifs sur six parvient à entrer dans la catégorie convoitée des Avant-Gardistes.

Régionalement, l'Europe montre la voie. Un quart des gérants d'actifs européens associent leur raison d'être (« Purpose ») à la génération de performances monétaires et à une réflexion consciente sur l'avancement de la société (en hausse de 6 % par rapport à 2020).