2021年维尔切克创新奖下属电影奖现在开始接受评选申请

纽约2020年3月5日 /美通社/ -- 维尔切克基金会(The Vilcek Foundation)已经为2021年维尔切克创新奖下属电影奖(2021 Vilcek Prizes for Creative Promise in Filmmaking),发布了关于评选申请的公开征集令。维尔切克创新奖(Vilcek Prizes for Creative Promise)每年都会评选一次,主要是表彰在外国出生但是如今在美国定居和工作的艺术家,而且这些艺术家要能在他们的职业生涯早期展现出一定的成就。三项电影大奖将于2021年春季被颁发给获选的候选人。每个维尔切克创新奖下属电影奖的获奖者,都将获得纪念奖,以及不受限制的5万美元现金奖励,这些奖励将会在他们职业生涯的关键节点,为他们提供支持。

维尔切克基金会主席里克-金瑟尔(Rick Kinsel)表示:“作为艺术方面的领导者,我们有责任通过创造空间,提供渠道,放大那些需要被听到的声音,来促进多样性。维尔切克创新奖下属电影奖为作品能够展现观点多样性的艺术家提供支持。他们展现电影艺术的创新和强大方式,能够给美国和全球媒体与观众,留下别具一格的长久印象。”