2021年维尔切克创新奖下属电影奖现在开始接受评选申请

现在邀请在美国定居和工作的移民电影人，申请参加维尔切克创新奖下属电影奖的评选。在任何电影领域职位 -- 包括导演、制片人、电影摄影师、编剧、编辑和动画师在内 -- 上工作的外国出生者，如今都能提出申请。在多种多样的类型和形式 -- 涵盖故事片、纪录片、短片、长片、数字或实验电影 -- 中工作的电影人，现在能够为创新奖评选提交他们的作品。

想要有资格参加维尔切克创新奖下属电影奖的评选，候选人必须要在美国以外的地方出生，如今在美国定居和工作，截至2020年12月31日，年龄不能大于38岁（出生日期不得早于1982年1月1日）。

合格的候选人必须提交一份申请表、一份简历/履历、已完成作品的组合/列表、三个简短的个人陈述，以及关于移民身份的证据。现在欢迎参加童年抵美者暂缓遣返计划(DACA)的人士申请参加评选。

接受评选申请的时间为美国东部夏季时间2020年3月2日至6月10日下午5点。申请和完整的合格要求可以从以下链接获取： https://vilcek.co/2021-film-app 。

由维尔切克基金会指定的一系列知名专家，将会评估每位申请者的成就，包括所提交的作品的品质和创造力、各个申请者所陈述的个人和专业目标的明确性、给电影类型和整个社会带来更大的影响的潜力。

三个获选的候选人将在2020年夏末获得通知，获奖者将在2020年秋季对公众公布。所有维尔切克创新奖下属电影奖的获得者，都将在2021年春季维尔切克基金会颁奖晚宴上获得表彰。三个维尔切克创新奖下属生物医学科学奖，届时也将颁发。自推出维尔切克基金会评奖计划以来，来自于世界各地的移民已经获得了超过500万美元的奖励。垂询维尔切克基金会评奖计划详情，请访问 www.vilcek.org 。

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维尔切克基金会简介

维尔切克基金会主要是赞扬美国移民的贡献，并培养对艺术和科学的鉴赏能力。该基金会于2000年由从前捷克斯洛伐克移民到美国的扬-维尔切克(Jan Vilcek)和马里卡-维尔切克(Marica Vilcek)夫妇创立。该基金会的使命是对美国移民的贡献进行表彰，在更广泛的层面，则是培养对艺术和科学的鉴赏能力，而确立这一使命的灵感来自于维尔切克夫妇各自所从事的生物医学科学和艺术史工作。自2000年以来，维尔切克基金会已经为在美国以外出生的个人，提供了超过510万美元的奖励，并为众多组织提供了超过500万美元的拨款。

维尔切克基金会是一个私人运营基金会，并且是根据美国国内税收法的501(c)(3)条款运行的联邦免税非营利组织。垂询详情，请访问 vilcek.org 。

联系人：

Elizabeth Boylan

维尔切克基金会

电话：212-472-2500，电邮： [email protected]

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