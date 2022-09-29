2022 Dünya İmalat Kongresinin (World Manufacturing Convention) Açılışında Chery'nin Akıllı "Siyah Teknolojisi" Dünya Sahnesinde Parlıyor

ANKARA, Türkiye, 29 Eylül 2022 /PRNewswire/ -- 2022 Dünya İmalat Kongresi geçtiğimiz günlerde "İmalat Yoluyla Daha İyi Bir Gelecek" temasıyla Çin'in Hefei kentinde düzenlendi. Chery, en son konsept araçları, yıldız modelleri ve akıllı "siyah teknolojiyi" içeren 11 sergiyle, Çin otomobil markalarının en son yeniliklerini katılan yerli ve yabancı devlet adamlarına, hayatın her kesiminden konuklara ve dünya çapındaki müşterilere sergilemek için "Yeni Enerjili Araç (New Energy Vehicle - NEV) Endüstrisinin Geliştirilmesine İlişkin Çin-Alman Forumu"na ve diğer önemli etkinliklere katıldı.

Dört gün süren 2022 Dünya İmalat Kongresinde dünyanın en iyi 500 işletmesi, Çin'in en iyi 500 işletmesi, unicorn girişimleri ve teknolojik olarak gelişmiş KOBİ'ler gibi 640'tan fazla sergi sahibi ve bir dizi akıllı teknoloji yer aldı.

Chery'nin vizyon konsept aracı GENE ilk kez harici bir sergiye katıldı. GENE, Çinli otomobil markalarının orijinal konseptlerini tasarım, deneyim ve ekoloji gibi birçok boyutta sergilemenin yanı sıra, "Metaverse" ve "geleceğin araçları" arasındaki kavramsal bağlantıyı da birleştiriyor. Ayrıca, Chery tarafından bağımsız olarak geliştirilen Galaxy ekosistemi ile desteklenen GENE, birçok "temel teknoloji" yardımıyla otomobil gelişiminin yönü için bir kılavuz oluşturdu.

Chery, ileriye dönük teknoloji keşfini temsil eden vizyon konsept aracının yanı sıra yakıt, hibrit, saf elektrik ve diğer enerji türlerini kapsayan altı yıldızlı modelleri de tanıtıyor ve "Technology Chery"nin yüksek kaliteli imalat, zeka ve yeni enerji teknolojisini vurguluyor.

Bu sergi araçları arasında kadın kullanıcılara önem veren Icar, akaryakıtla çalışan modeller, saf elektrikli modeller ve bu yıl piyasaya yeni sunulan TIGGO 8 PRO e+, farklı hedef kitleler için farklı parkurlara yönelik farklı senaryolarda seçenekler sunuyor.

"Technology Chery"nin tanıtımı ve sistem kapasitesinin sürekli iyileştirilmesi sayesinde Chery, bu yılın başından itibaren sürekli olarak "hızlanma modunu" başlatarak pazar satışlarında, ürün kalitesinde ve müşteri itibarında önemli bir artış elde etti. Özellikle yılın ikinci yarısından bu yana, Chery'nin satış hacmi üç ay üst üste 100.000'i aştı; ağustos ayındaki satış hacmi bir önceki yıla göre "iki katına çıktı"; ocak-ağustos ayları arasında Chery, yıllık bazda %30 artışla toplam 750.000 araç satarak yüksek kaliteli büyüme yolunda hızlı ve kapsamlı adımlar attı.

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