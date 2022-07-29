北京2022年7月29日 /美通社/ -- 从遥远的古代以来，中国人选择十二种动物形象作为当年的吉祥物，用来表达人们对美好生活的祝福，年复一年，周而复始，最终形成了中国生肖文化。这一习俗传播到世界各地，现在不少国家和地区在农历春节期间发行生肖邮票，以此来表达对新年的祝福，中国生肖也越来越被全世界人民所认识，成为具有典型代表性的中国文化符号。

7月29日，2023全球吉庆生肖设计大赛启动仪式在北京市海淀区圆明园遗址公园成功举行。为推动中国生肖文化跨越国界，在世界范围内广泛传播，北京市文化和旅游局与中央美术学院共同主办"全球吉庆生肖设计大赛"，选取次年生肖主题形象，面向海内外广泛征集生肖设计作品，现已连续成功举办多届，旨在向全球传播中国的生肖文化和春节文化，用设计语言融贯海内外文化交流，赋予传统生肖新的生命力与影响力。

2023全球吉庆生肖设计大赛正式启动

2023年是农历癸卯年，按照中国传统习俗，这一年的生肖为兔，又被称为卯兔之年。活泼可爱的兔子形象在全球很多国家和地区广受喜爱。本次大赛延续以往赛事的规格和要求，设置了主题平面设计、主题产品设计以及圆明园IP专题设计等多个竞赛单元，参赛者可登陆赛事指定网站了解大赛具体信息并报名参赛。大赛作品评选结果将于11月上旬向社会公布，获奖优秀作品将以线下展览、线上虚拟展厅、主题活动及媒体推介、文创产品落地转化等形式进行展示与推广，充分体现中国传统生肖文化历史久远的传承弘扬和历久弥新、与时俱进的生命力。

在启动仪式现场，来自北京大学、清华大学、中央美术学院、北京航空航天大学、北京工业大学等高校的专家学者及多位知名设计师、文创产业代表，及大赛承办单位北京市海外文化交流中心、联合承办单位北京市海淀区圆明园管理处、北京市海淀区文化发展促进中心、北京风知力品牌管理顾问有限公司等单位的工作人员围绕生肖文化的传承与创新等主题展开了研讨。

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北京市文化和旅游局与中央美术学院

SOURCE 北京市文化和旅游局与中央美术学院