21º Encontro Internacional de Relações com Investidores e Mercado de Capitais debate educação financeira e rumos da privatização no País

SÃO PAULO, 27 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A educação financeira do investidor pessoa física, a responsabilidade ambiental e social, o rumo das privatizações orquestradas pelo governo e a chegada de novas empresas à Bolsa foram temas debatidos no 21º Encontro Internacional de Relações com Investidores e Mercado de Capitais, realizado no WTC Events, em São Paulo (SP). O evento foi organizado pelo IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) e pela ABRASCA (Associação Brasileira das Companhias Abertas).

O painel "Educação Financeira como Ferramenta de Atração de Investidores Pessoa Física para o Mercado" reuniu no mesmo debate: Christiane Assis, diretora de Relações com Investidores da JBS e membro do Conselho de Administração do IBRI; José Alexandre Vasco, superintendente de Orientação e Proteção aos Investidores da CVM; Joelson Sampaio, professor da FGV; e Alessandra Borges, gerente de desenvolvimento de empresas da B3 (Brasil, Bolsa, Balcão). No painel, foi debatido o crescente interesse do investidor pessoa física por ativos de renda variável e a necessidade de disseminar a educação financeira no país.

O 21º Encontro de RI também abordou o peso dos fatores ambientais, sociais e de governança na escolha do investidor, em particular os grandes fundos estrangeiros. O tema "ESG: Novas Dimensões que Criam Valor!" ocupou a análise feita por Paulo de Sá Pereira, gerente executivo de renda variável da FUNCESP; Paulo Geraldo Polezi, diretor de finanças e RI da WEG; Bruno Salem Brasil, gerente de RI da Itaúsa e conselheiro de Administração do IBRI; e Mauro Storino, diretor sênior de ratings corporativos da Fitch Ratings.

Os debatedores afirmaram que o rigor no momento de aplicar em ações ultrapassa a análise dos relatórios e indica maior profundidade do investidor sobre as ações de sustentabilidade e responsabilidade social das companhias abertas que coexistem com a obrigação da governança. Os participantes do painel assinalaram, também, que o conceito ESG está intimamente relacionado ao rating das empresas.

Durante o 21º Encontro de RI, Haroldo Levy Neto, coordenador do CODIM (Comitê de Orientação para Divulgação de Informações ao Mercado), fez apresentação de lançamento da nova versão do site da entidade www.codim.org.br, desenvolvido nos últimos três anos. O site inclui novos campos de pesquisa em espaço virtual repaginado.

O 21º Encontro Internacional de Relações com Investidores e Mercado de Capitais é patrocinado pelas empresas: B3 (Brasil, Bolsa, Balcão); blendON; BMA (Barbosa, Müssnich Aragão Advogados); BNY Mellon; Bradesco; Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados; Datev; Deloitte; DFIN, Diligent; Fitch Ratings; Itaú Unibanco; MZ Group; Oliveira Trust; Petrobras; Refinitiv; S&P Global; TheMediaGroup; e jornal Valor Econômico.

Mais Informações: https://encontroderi.com.br

Assessoria de Comunicação do IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores)

www.ibri.com.br

Digital Assessoria-Comunicação Integrada

Rodney Vergili / Jennifer Almeida / Cecília Fazzini / Rafael V. Pereira / Natália Martins

Fones (11) 5081-6064

+ 55 (11) 9 9123-5962

WhatsApp: (11) 9 7024-8393

rodney@digitalassessoria.com.br

FONTE IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores)

Related Links

http://www.ibri.com.br



SOURCE IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores)