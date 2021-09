22º Encontro Internacional de Relações com Investidores e Mercado de Capitais acontece em 27, 28 e 29 de setembro de 2021

SÃO PAULO, 23 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- O IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) e a ABRASCA (Associação Brasileira das Companhias Abertas) promovem o maior evento de RI da América Latina em 27, 28 e 29 de setembro de 2021. O Encontro de RI será realizado no modelo digital.

Marcelo Barbosa, presidente da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), fará palestra de abertura da 22ª edição do Encontro Internacional de Relações com Investidores e Mercado de Capitais, no dia 27 de setembro de 2021, às 09 horas.

A abertura do evento contará, também, com a participação de Anastácio Fernandes Filho, presidente do Conselho de Administração do IBRI, e Luis Henrique Guimarães, presidente do Conselho Diretor da ABRASCA.

O primeiro painel do 22º Encontro Internacional de Relações com Investidores e Mercado de Capitais ocorrerá em 27 de setembro de 2021, às 09:30, e terá como tema "Transformação Digital e a Comunicação Financeira". O painel será moderado por Rafael Sasso, coordenador da CINC (Comissão de Inovação Corporativa) da ABRASCA, e terá como debatedores: Diego Barreto, vice-presidente do Conselho de Administração do IBRI, CFO e RI do iFood; Arthurito da Faria Lima, Digital Influencer; e Pedro Pereira, Head do Bank of America Merrill Lynch.

No dia 27 de setembro de 2021, às 12 horas, haverá palestra de Karen Bodner, Head Global Investor Relations Advisory do BNY Mellon, em workshop com o tema "The Evolution of US Retail Investing - The Growing influence of the Individual Investor and Carbon Impact of Investor Relation Activities".

No dia 27 de setembro de 2021, às 13:15, haverá palestra de PH Zabisky, CEO da MZ, em workshop com o tema "IR Revolution: Tecnologias disruptivas que estão transformando a rotina do profissional de RI".

No dia 27 de setembro de 2021, às 14:20, ocorrerão palestras de Reinaldo Oliari, sócio de Audit & Assurance da Deloitte; Isabelle Dassier, sócia de Accounting Advisory da Deloitte; e Daniele Soares, gerente do Global Capital Markets Group da Deloitte, em workshop com o tema "Marco regulatório sobre ESG da perspectiva contábil".

O segundo painel ocorrerá em 27 de setembro de 2021, às 16:30, e terá como tema "ESG - Desafios da Companhia e envolvimento da Alta Administração". O painel será moderado por Guilherme Setubal, vice-presidente do Conselho de Administração do IBRI, e terá como debatedores: Denise Hills, diretora global de Sustentabilidade da Natura; e Renato Franklin, diretor-presidente da Movida.

No dia 28 de setembro de 2021, a partir das 09 horas, acontecerá o terceiro painel com a "Pesquisa Deloitte IBRI: os novos desafios de Comunicação para o RI - Responsabilidade Ambiental, Social e Governança nas Relações com Investidores". Rodrigo Lopes da Luz, Membro do Conselho de Administração do IBRI, fará a moderação do painel. Reinaldo Oliari, Partner Audit & Assurance / Global Capital Markets Group da Deloitte, realizará palestra sobre os resultados da pesquisa Deloitte IBRI.

O quarto painel ocorrerá no dia 28 de setembro de 2021, a partir das 09:55, com o tema "Principais mudanças nas atividades do RI - Cases de Destaque". Bruno Salem Brasil, diretor-presidente do IBRI e diretor de Relações com Investidores da CVC, será o moderador. E terá como debatedores: Rafael Chamas Alves, diretor financeiro e diretor de Relações com Investidores da Locaweb; e Ricardo Rosanova Garcia, diretor de Relações com Investidores da Multilaser.

No dia 28 de setembro de 2021, às 12:00, haverá palestra de Denys Roman, diretor da blendON, em workshop com o tema "Materialidade versus ESG Washing".

No dia 28 de setembro de 2021, às 13:15, Marcio Stein, gerente de Produtos Analíticos da B3 (Brasil, Bolsa, Balcão), realizará palestra em workshop com o tema "Serviço de Analytics da B3 para os RIs".

No dia 28 de setembro de 2021, às 14:20, Alessandra Zequi, sócia do escritório Stocche Forbes Advogados, fará palestra em workshop com o tema "A atividade de RI e o uso de mídias sociais".

No dia 28 de setembro de 2021, às 16:30, ocorrerá o quinto painel com o tema "Investidores PF na B3: como tornar o relacionamento das empresas com esse público mais efetivo". Rogério Santana, Diretor de Relacionamento com Empresas e Assets da B3 (Brasil, Bolsa, Balcão), será o moderador, tendo como debatedores: Luiza Chaves, coordenadora de Relações com Investidores da Klabin; Bruno Madruga, Head de Renda Variável da Monte Bravo Investimentos; Rafael Bevilacqua, CEO & Founder da Levante Investimentos.

No dia 29 de setembro de 2021, às 09 horas, haverá o sexto painel com o tema "Alterações na ICVM 480". Paula Magalhães, sócia do escritório Lobo de Rizzo, será a moderadora do painel, que terá como debatedores: Alessandra Zequi, sócia no escritório Stocche Forbes Advogados; Ana Carolina de Paula, advogada do Jurídico Financeiro da Petrobras; e Rodrigo Araújo Alves, CFO e Diretor de Relações com Investidores da Petrobras.

No dia 29 de setembro de 2021, às 12:00, ocorrerá workshop com palestras de Maria Machado, sócia da área de Mercado de Capitais do escritório Lobo de Rizzo; e Mariana Assef, advogada sênior da área de Mercado de Capitais no escritório Lobo de Rizzo, sobre o tema "Ofertas de equity e dívida na nova Instrução proposta pela CVM".

No dia 29 de setembro de 2021, às 13:15, haverá workshop com palestras de Fernanda Bianchini, gerente da área de Divulgação ao Mercado da área de RI da Petrobras, e Bernardo Fabião, consultor da área de Relações com Investidores da Petrobras, sobre o tema "Resolução 44 da CVM".

No dia 29 de setembro de 2021, às 15:00, haverá Workshop "Valor Empresas 360" com a participação de Luis Henrique Guimarães, presidente do Conselho Diretor da ABRASCA e CEO da Cosan; Fred Kachar, diretor-geral da Editora Globo; e Ricardo Rodrigues, diretor de Negócios da Editora Globo.

O sétimo painel ocorrerá no dia 29 de setembro de 2021, às 16 horas, com o tema "Impactos da Reforma Tributária no dia a dia do RI". Eduardo Lucano, Presidente Executivo da ABRASCA, será o moderador do debate, que terá como debatedores: Marcelo Sá, estrategista-chefe do Itaú BBA; Rafael Garcia Rodrigues dos Santos, sócio do Cescon Barrieu; Valter Bianchi Filho, diretor da Fundamenta Investimentos; e Rodrigo Maia, Investor Relations General Manager da Gerdau.

O 22º Encontro de RI e Mercado de Capitais conta com os seguintes patrocínios: B3 (Brasil, Bolsa, Balcão); blendON; BNY Mellon; Bradesco; Cescon Barrieu; Datev; Deloitte; Gerdau; Itaú Unibanco; Lobo de Rizzo Advogados; MZ Group; Oliveira Trust; Petrobras; Stocche Forbes; TheMediaGroup; e Valor Econômico.

