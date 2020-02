24-7 Intouch compra a Knoah Solutions

WINNIPEG, Manitoba, 4 de fevereiro de 2020 /CNW/ - A 24-7 Intouch anunciou hoje a compra da Knoah Solutions, fornecedora global de serviços de BPO (Business Process Outsourcing - Terceirização de Processos) e Contact Center (centro de atendimento através de canais online e offline).

A 24-7 Intouch e a Knoah Solutions são líderes no setor de atendimento ao cliente, dedicadas a combinar a experiência do cliente com tecnologia da mais alta qualidade. Essa parceria é projetada para oferecer suporte à necessidade crescente de soluções de serviços de atendimento ao cliente globalmente diversas, beneficiando-se das melhores práticas operacionais de ambas as empresas.

A 24-7 Intouch anunciou recentemente sua expansão para a Europa complementando assim suas opções atuais de suporte a localizações geográficas em diversos idiomas. Com a aquisição, a 24-7 Intouch continua a expandir sua presença global com acima de 18.000 funcionários atendendo em mais de 30 idiomas em 22 locais em nove países. Acima de tudo, a Knoah Solutions marcará a entrada da 24-7 Intouch no mercado indiano com mais de 1.200 postos de capacidade de produção em Hyderabad, já atuando em parceria com vários clientes do setor da tecnologia e do varejo de alto crescimento. Adicionalmente, a aquisição expandirá a presença da empresa na América Latina em uma localidade com 900 postos em Honduras e uma capacidade de produção adicional na Guatemala. Agrega também uma segunda localidade em Las Vegas.

"A fusão é uma oportunidade interessantíssima para a continuação do crescimento de nossa presença global, beneficiando-se de várias localidades geográficas e vários idiomas para aprimorar a experiência do cliente nas marcas com as quais trabalhamos em parceria", disse Greg Fettes, cofundador e CEO da 24-7 Intouch. "A Knoah Solutions é uma fornecedora de serviços respeitada e inovadora, e estamos muito satisfeitos por ter-se unido à família 24-7 Intouch. Ambas as empresas criaram uma cultura concentrada no cliente e devido a isso estamos empolgados por contarmos com a especialização e a experiência da 24-7 Intouch e da Knoah Solutions sob uma única marca."

Desde 2001, a Knoah Solutions fornece soluções de gerenciamento de experiência do cliente aos usuários do setor de tecnologia, inteligência de mercado e e-commerce enquanto desenvolve operações que incluem soluções multicanais através de uma gama diversa de idiomas. Há muito tempo, a 24-7 Intouch é reconhecida como a líder em soluções de tecnologia e terceirização de serviços de atendimento ao cliente para empresas emergentes e de alto crescimento nas áreas de tecnologia, varejo, mídia e entretenimento. A base de clientes complementar da 24-7 Intouch e da Knoah Solutions representou uma consideração chave e estratégica para ambas as organizações.

Sri Myneni, cofundador, presidente e CEO da Knoah Solutions se concentrará na liderança da expansão internacional como presidente da Europa, Oriente Médio, Índia e África, e se unirá à diretoria da 24-7 Intouch. Ralph Barletta, cofundador e vice-presidente executivo, continuará a atuar ativamente na gestão de relações com clientes novos e já existentes na posição de vice-presidente sênior da empresa.

"Essa decisão foi orientada pelo nosso compromisso de proporcionar aos clientes programas de atendimento inovadores, flexíveis e eficientes", disse Myneni. "Agregando as localizações globais e a tecnologia líder da 24-7 Intouch, nós podemos continuar a ampliar os produtos de nossos serviços e expandir-nos com alto crescimento e clientes globais."

A 24-7 Intouch é uma empresa global de atendimento a clientes e tecnologia que fornece soluções orientadas por valores e voltadas para o futuro. Por mais de 20 anos, somos as pessoas e a tecnologia por trás das maiores marcas do mundo, empoderando o potencial humano através da Laivly, nossa divisão de inteligência artificial e impulsionando mudanças para nossos parceiros-clientes através de análises, e insights úteis e viáveis.

Os serviços rápidos de BPO da Knoah Solutions implantados globalmente oferecem resultados premiados que aprimoram sua marca. A flexibilidade e a infraestrutura global da Knoah lhe permitem criar soluções de serviços personalizados para seus parceiros da Fortune 500. A abordagem consultiva da Knoah relativa à terceirização obteve repetidamente prêmios e o reconhecimento de órgãos independentes de avaliação como a Gartner, Forrester, Everest Group e IAOP.

