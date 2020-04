24Tidy a acquis la plus grande usine de blanchisserie au monde pendant la reprise économique du marché chinois de la consommation

Le fondateur de 24Tidy, Yao Zongchang, a déclaré : « 24Tidy et Tiantian Laundry avaient conclu cet accord avant l'épidémie. L'épidémie de COVID-19 a accéléré notre rythme de restructuration de l'ensemble du secteur, tandis que l'augmentation de la demande intérieure a également accéléré la modernisation stratégique de 24Tidy ». Le marché de la blanchisserie en ligne reste un domaine pour la stratégie d'Océan Bleu (recherche de nouveaux espaces inexplorés) et il est clair que 24Tidy a saisi le moment opportun pour entreprendre l'action adéquate. 24Tidy a apporté des services professionnels en ligne de lavage et de désinfection à plus de 1,5 million de familles et a enregistré une croissance spectaculaire depuis le début de l'épidémie de COVID-19. Le nombre moyen d'utilisateurs actifs quotidiens de 24Tidy App a augmenté de 200 % par rapport à la même période de l'année dernière, en affichant une tendance continue à la hausse. Par ailleurs, une technologie fondamentale comme l'algorithme basé sur l'IA utilisé pour optimiser l'expérience de l'utilisateur et personnaliser le service en analysant les divers Big data sur les comportements des utilisateurs, aide 24Tidy à rester compétitive.

Il existe plus de 400 000 blanchisseries en Chine et la plupart d'entre elles sont exploitées selon un modèle commercial très traditionnel, avec une petite unité de production qui œuvre derrière le comptoir. En utilisant l'ancienne méthode, les propriétaires d'entreprises mènent leurs affaires de façon inefficace, faisant face à des coûts élevés, ne pouvant garantir un service de grande qualité et exposant potentiellement les communautés locales à de grands risques de pollution. Grâce à cette acquisition, 24Tidy va foncièrement conduire les propriétaires de petites blanchisseries à moderniser leur modèle économique en s'appuyant sur un système d'information et une chaîne logistique centralisée, et à résoudre ainsi ces problèmes de risques.

L'épidémie va sensibiliser davantage le public à la santé et à l'hygiène personnelle, ce qui va faire évoluer les préférences des clients en matière de lavage professionnel et de désinfection des vêtements.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1162186/24Tidy.jpg

