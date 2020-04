24Tidy erwirbt weltgrößte Industriewäscherei während der Erholung des chinesischen Verbrauchermarktes

SHANGHAI, 30. April 2020 /PRNewswire/ -- Am 29. April gab 24Tidy (Shanghai) Network Technology Inc. in seiner Strategie-Pressekonferenz in Peking die Übernahme der Tiantian Laundry (Guangzhou) Co., Ltd. in Höhe von 950 Millionen RMB bekannt. Als eines der größten Online-Haushaltsdienstleistungsunternehmen in China hat 24Tidy mehr als 12 Millionen Familien mit seinen exzellenten Serviceleistungen, darunter Wäscherei, Floristik usw. versorgt. Tiantian ist seit 1991 eine berühmte Marke in der Wäschereibranche und besitzt die größte zentralisierte intelligente Industriewäscherei der Welt.