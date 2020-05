25 Congreso EHA: Menarini Ricerche presenta los primeros resultados del estudio clínico sobre SEL24/MEN1703

POMEZIA, Italia, 14 de mayo de 2020 /PRNewswire/ -- Menarini Ricerche anuncia que se ha completado la fase de escalada de dosis del estudio DIAMOND, el primer estudio de fase I/II en humanos (CLI24-001; NCT03008187) que se halla actualmente en curso de evaluar SEL24/MEN1703, un inhibidor PIM/FLT3 dual de administración oral, primero en su clase, que se encuentra en desarrollo clínico para el tratamiento de la leucemia mieloide aguda (LMA). Los resultados se presentarán en el 25º congreso virtual de la European Hematology Association (EHA) con el e-poster titulado "Results of the dose escalation part of DIAMOND trial (CLI24-001): first in human study of SEL24/MEN1703, a dual PIM/FLT3 kinase inhibitor, in patients with acute myeloid leukemia" (EP604).