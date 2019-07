25 gouttelettes d'eau géantes apparaissent le long de The Tide, le premier parc culturel linéaire en bordure de rivière, sur la péninsule de Greenwich à Londres

D'une hauteur de 1 à 7 mètres , les structures gonflables aux couleurs vives, inspirées par l'eau environnante, bordent toute la longueur de la première phase du parc culturel linéaire de cinq kilomètres imaginé par Diller Scofido + Renfro, les co-concepteurs de la High Line de New York. L'oeuvre I Can Taste You On a Rainy Day est présentée dans le cadre du Turning Tides Festival , un festival culturel gratuit dont le programme inclut de la musique en direct, de l'art, du cinéma, des activités de bien-être holistiques et des festins, et qui aura lieu les week-ends des 5, 7, 12 et 14 juillet à l'occasion de l'inauguration de The Tide.

Dans le décor flamboyant créé par l'installation, des artistes britanniques et internationaux de renom prendront d'assaut le parc surélevé à l'occasion du festival. L'ancien chanteur de Supergrass Gaz Coombes, la chanteuse britannique Laura Mvula, la chanteuse Oumou Sangaré, lauréate d'un Grammy, les programmeurs musicaux Village Underground, les artistes de drag emblématiques Sink the Pink, le collectif londonien énergique Melt Yourself Down et l'installation artistique participative Wish Trees de Yoko Ono seront à l'affiche du festival, tout comme un cinéma pop-up où nourriture et boissons seront servies par le CRAFT London de Stevie Parle.

Une série de festins au bord de l'eau rassasieront les visiteurs. Parmi les chefs invités par le duo d'artistes du Studio Morison's à la Seafood Disco Picnic table, la table de pique-nique la plus longue de Londres (27 mètres), figurent Steve Parle et son Pastaio, Matt Williamson, le Disappearing Dining Club et le Studio Morison x Berber Q, qui proposeront des pique-niques au bord de la rivière, un barbecue géant, des banquets de fruits de mer et plus encore.

Ouvert et accessible à tous, The Tide propose également des œuvres monumentales et des curiosités du monde du design à explorer. Les premières œuvres seront exposées cet été , dont deux sculptures des Treasures from the Wreck of the Unbelievable de l'artiste britannique iconique Damien Hirst ; Head in the Wind, l'œuvre de 8 mètres de l'artiste britannique Allen Jones; ainsi que Siblings, l'œuvre modelée et illusoire à grande échelle créée par Morag Myerscough.

« The Tide est pour tout le monde et offre à Londres un paysage en 3D audacieux tout à fait unique. », a commenté Kerri Sibson, de la direction de la péninsule de Greenwich, « Placées au milieu de pins et d'herbes sauvages bordant la Tamise, les gouttelettes d'eau de GERONIMO créent un environnement futuriste magique. Le mélange d'art, de nature, de design et d'ingénierie de classe mondiale de The Tide résume tout ce que la péninsule émergente est et deviendra. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/943003/The_Tide_Greenwich_Peninsula.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/943005/The_Tide_Damien_Hirst.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/943006/The_Tide_Greenwich_Peninsula.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/943009/The_Tide_Greenwich_Peninsula.jpg

