256 Network unterzeichnet eine Absichtserklärung mit Abu Dhabi Global Market (ADGM)

ABU DHABI, VAE, 6. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Das 256 Network, eine führende Netzwerkgruppe für ausgewählte internationale Entscheidungsträger, die in private Märkte investieren, hat am Rande der Abu Dhabi Finance Week eine Absichtserklärung mit Abu Dhabi Global Market, dem internationalen Finanzzentrum des Emirats der Vereinigten Arabischen Emirate, unterzeichnet. Die einwöchige Veranstaltung diente als Plattform für eingehende Gespräche über den florierenden Finanzsektor der MENA-Region, Branchentrends, Entwicklungen und Innovationen im Bereich der Finanzmärkte und des weltweiten Bankgeschäfts.

An der Unterzeichnungszeremonie nahmen teil: Dhruv Sehra, Gründer und CEO des 256 Network; Pankaj Gupta, Mitbegründer und Co-CEO von Gulf Islamic Investments und Gründungsmitglied des 256 Network GCC Chapter; Prashanth Prakash, Gründungsmitglied des 256 Network und Gründungspartner von Accel Partners; Rajan Navani (virtuell), Gründungsmitglied des 256 Network, stellvertretender Vorsitzender und geschäftsführender Direktor der Jetline Group (JetSynthesys) sowie Rajiv Sehgal, Chief Strategy Officer von ADGM; Dhaher bin Dhaher, CEO der Registrierungsbehörde von ADGM; Hamad Al Mazrouei, COO von ADGM und Saeed Al Khoori, Direktor für souveräne und strategische Partnerschaften von ADGM sowie weitere hochrangige Mitglieder beider Einrichtungen. Teil des Besuchs war auch die Eröffnung der Büros in Abu Dhabi im Rahmen der Expansionspläne des Unternehmens.

Gemäß der Absichtserklärung werden das 256 Network und Abu Dhabi Global Market (ADGM) gemeinsam an der Entwicklung des Start-up-Ökosystems von Indien und den Vereinigten Arabischen Emiraten arbeiten und grenzüberschreitende Innovation und Zusammenarbeit fördern.

Die Gruppe hat auch ihr „Emerging Fund Manager Fellowship", ein Nachwuchsfondsmanager-Stipendium, ins Leben gerufen, mit dem das 256 Network Fondsmanager aus der ganzen Welt bei der Lancierung ihrer Fonds unterstützt und ihnen den Zugang zu den Fonds erleichtert. Das Programm richtet sich an Fondsmanager, die an Investitionsvehikeln im Bereich Risikokapital und Private Equity arbeiten. Sie werden das Fachwissen und den Zugang von ADGM nutzen können, um sich bei der Auflegung ihrer Fonds einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

Das 256 Network lud während der Abu Dhabi Finance Week 250 seiner Mitglieder aus aller Welt zu einer Klausurtagung ein, die verschiedene Aktivitäten umfasste, darunter den Besuch des Hindu-Mandir-Tempels, des ersten traditionellen Hindu-Tempels im Nahen Osten.

Begleitet wurde der Besuch von Dr. Sultan Karmostaji, stellvertretender Generaldirektor für Ausbildungsentwicklung im Innenministerium von Abu Dhabi, Gründer und Vorsitzender von UAE Angels Capital Investment, und Seiner Heiligkeit Brahmavihari Swami sowie den 256 Network-Gründungsmitgliedern Pankaj Gupta und Prashanth Prakash.

Dhruv Sehra, Gründer und CEO des 256 Network, erklärte: „Die Absichtserklärung stellt einen wichtigen Meilenstein in der internationalen Zusammenarbeit zwischen den beiden Institutionen dar. Sie wird die gegenseitige Hilfe erleichtern, um die Beaufsichtigung der grenzüberschreitenden Geschäfte von Finanzinstituten in ihrem Zuständigkeitsbereich zu verstärken. Im Zuge unserer Expansion sind wir bestrebt, unsere Präsenz in Abu Dhabi zu verstärken, da die Gruppe keine Mühen scheuen wird, um die Bedeutung des florierenden Marktes in den VAE zu festigen und weiterhin Investoren einzuladen und ihre Kapazitäten voll auszuschöpfen."

Rajan Navani, Gründungsmitglied des 256 Network sowie stellvertretender Vorsitzender und geschäftsführender Direktor der Jetline Group, bemerkte dazu: „Die Absichtserklärung mit ADGM hat zur Schaffung einer bedeutenden internationalen Partnerschaft geführt, die beiden Institutionen helfen wird, aufstrebende Fondsmanager besonders gut zu betreuen und zu unterstützen – eine Partnerschaft mit Synergieeffekten und umfassender Erfahrung. Dies ist auch ein wichtiger Schritt hin zu mehr Investitions- und Geschäftsfreundlichkeit in der MENA-Region, in der es noch viel ungenutztes Potenzial gibt. Ich freue mich darauf, herauszufinden, was wir in der kommenden Zeit gemeinsam erreichen können."

Prashanth Prakash, Gründungsmitglied des 256 Network und Gründungspartner von Accel Partners, betonte: „Unsere beiden Regionen unterhalten seit Jahrzehnten langjährige Geschäftsbeziehungen, und diese Ausweitung stellt eine neue Verbindung dar, die Synergien zwischen unseren beiden Unternehmens- und Start-up-Gemeinschaften schaffen wird. Ich bin gespannt auf die daraus resultierenden Innovationen und Start-ups, die aus unserer Zusammenarbeit hervorgehen. Unsere beiden Start-up-Communities gehören zu den am schnellsten wachsenden der Welt, und diese Partnerschaft wird nicht nur mehr Arbeitsplätze schaffen, sondern auch kulturelles und finanzielles Kapital generieren, das unsere beiden Volkswirtschaften in diesem Jahrzehnt stärken wird."

Arvind Ramamurthy, Leiter der Marktabteilung von ADGM, erläuterte: „Wir freuen uns, durch die Unterzeichnung dieser Absichtserklärung eine Partnerschaft mit dem 256 Network einzugehen. Angesichts des kontinuierlichen Wachstums und der Expansion des Finanzmarktes in Abu Dhabi und den Vereinigten Arabischen Emiraten ist dieser Schritt besonders wichtig. Die Stärkung der Beziehungen zu internationalen Branchenführern steht im Mittelpunkt unserer Strategie, und wir freuen uns darauf, mit unseren Partnern in Indien zusammenzuarbeiten, um mehr Investitionsmöglichkeiten zu schaffen und ein stabiles Geschäftsumfeld zu entwickeln.

Wir werden weiterhin mit unseren strategischen Partnern auf lokaler und internationaler Ebene zusammenarbeiten, um die wirtschaftlichen Entwicklungspläne von Abu Dhabi und den Vereinigten Arabischen Emiraten voranzutreiben und das Vertrauen der Investoren, den Zugang und die Erleichterung der Geschäftsabwicklung in Abu Dhabi und darüber hinaus zu verbessern."

Das 256 Network ist eine Plattform, zu der nur geladene Gäste Zutritt haben und die Entscheidungsträger aus aller Welt zusammenbringt, die in private Märkte investieren. Die Mitgliedschaft ist als eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten konzipiert, in der Geschäftsführer, Präsidenten und Partner aus den Bereichen Venture Capital, Private Equity, CVC, Staatsfonds, Stiftungen, Dachfonds, Family Offices und verbundene Unternehmen vertreten sind. Das 256 Network besteht aus über 650 Mitgliedern in 30 Ländern.

