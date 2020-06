25e congrès de l'Association européenne d'hématologie (EHA): la toute première édition virtuelle

LA HAYE, Pays-Bas, le 9 juin 2020 /PRNewswire/ -- L'EHA organise un congrès virtuel pour la première fois de son histoire. En raison des restrictions liées à la pandémie de COVID-19 et à la distanciation sociale, il n'est plus justifié de tenir le 25e Congrès comme prévu à l'origine à Francfort, en Allemagne.

Le congrès virtuel de l'EHA25 débutera le 11 juin et se déroulera jusqu'au 21 juin. Les sessions seront disponibles à la demande sur la plateforme en ligne jusqu'au 15 octobre 2020.

Le congrès virtuel de l'EHA25 sera organisé sur une plateforme innovante basée sur l'intelligence artificielle (IA). En plus de permettre une présentation structurée des sessions et une navigation facile, la plateforme offrira aux participants une nouvelle expérience. La plateforme utilise l'IA pour aider les participants à élaborer un programme adapté à leurs intérêts et à leurs besoins professionnels. La localisation du contenu sur la plateforme du Congrès peut se faire soit par le biais d'un examen préliminaire du programme, soit sur la base des recommandations de l'IA, des thèmes, des types de session, des filtres et de la fonction de recherche.

Du 11 au 14 juin 2020 : contenu disponible à la demande

Toutes les sessions seront publiées pendant les journées du Congrès initialement prévu afin de ne pas avoir d'impact sur les procédures préétablies de publication, de promotion et de conformité :

Colloques par satellite le 11 juin à 8 h 00 (CEST)

Présentations orales des abstracts et e-posters, sauf embargo de publication, le 12 juin à 8 h 30 (CEST)

Présentations des intervenants invités le 12 juin à 8 h 30 (CEST)

Actualités dans le domaine de l'hématologie du 12 au 13 juin

Du 15 au 21 juin 2020 : Journées thématiques et tables rondes spéciales de type questions-réponses

Les journées thématiques porteront sur les sous-spécialités de l'hématologie : leucémie aiguë, immunologie, troubles des globules rouges et blancs, troubles de la coagulation, leucémie myéloïde chronique, leucémie lymphoïde chronique et lymphome. Chaque journée thématique démarrera le matin (CEST) avec le « Best of de la session » en direct, qui offrira aux participants un résumé des principaux aspects du thème. Des tables rondes de type questions-réponses d'une heure seront organisées lors de chaque journée thématique pour répondre aux questions des participants.

Cliquez ici pour voir le programme virtuel de l'EHA25. Toutes les sessions seront disponibles sur demande et pourront être visionnées à tout moment jusqu'au 15 octobre 2020. En outre, de nouveaux contenus seront mis à disposition régulièrement après les journées officielles du congrès.

