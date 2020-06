2a edição do Global Business Barometer apresenta melhora, mas executivos ainda veem a economia e suas empresas na fase de sobrevivência

LONDRES, 30 de junho de 2020 /PRNewswire/ --

Sentimento de executivos sobre a perspectiva de três meses para a economia global aumentou, mas continua pessimista, em -27,7 (dentro da faixa de -50 a +50)

A maior oscilação do barômetro ocorreu na China , onde a perspectiva dos executivos sobre a economia nacional caiu 21,9 pontos

, onde a perspectiva dos executivos sobre a economia nacional caiu 21,9 pontos A ação do governo mais popular para ajudar na recuperação da economia e dos negócios foi limitar as viagens internacionais, com 51% das respostas

Há três grandes estágios para a recuperação do tipo de crise que atravessamos no momento: sobrevivência, adaptação e recuperação. O último Global Business Barometer, realizado pela The Economist Intelligence Unit, com apoio da SAS, mostra que, no fim de maio, os executivos acreditavam ainda estar da fase de sobrevivência, embora muitos tenham feito adaptações em suas operações – algumas das quais podem se tornar permanentes.

Menos pessimista: a leitura do barômetro para as perspectivas de três meses sobre a economia global subiu 11,7 pontos, passando de -39,4 para -27,7, uma melhora significativa desde o primeiro GBB, realizado em abril, mas indicativo de uma possível recuperação lenta. O sentimento na Europa foi o que mais cresceu (passou de -40,5 a -27,3), seguida pela Ásia-Pacífico e pela América do Norte. Embora também tenha aumentado, o sentimento sobre a economia global entre executivos do Oriente Médio e da África subiu apenas 6,9 pontos, a menor elevação entre as cinco regiões medidas pelo barômetro.

Sentimento na China cai: a maior oscilação do barômetro de abril a maio ocorreu na China, onde a perspectiva de três meses sobre a economia caiu 21,9 pontos. No momento do primeiro GBB, em abril, a China parecia ter superado a pior fase da COVID-19 (ou, pelo menos, a pior fase da primeira onda). Claramente, isso mudou desde então, e o humor piorou consideravelmente com o agravamento generalizado das previsões chinesas e o abandono, pelo governo da China, da sua meta de PIB pela primeira vez em décadas.

A estrada, menos percorrida: quando perguntados quais ações gostariam que os governantes tomassem nos próximos meses para recuperar a economia global e as empresas, "limitar as viagens internacionais" foi a resposta mais dada (51%), após ter ficado entre as últimas na pesquisa anterior do GBB. Agora, essa opção ficou acima de outras como estímulos fiscais diretos aos consumidores e redução de impostos. Como as restrições de viagens demonstrou ser eficaz, em muitos casos, contra a disseminação da doença, observamos um misto de resignação e adaptação entre os executivos em relação a essa questão.

Chegando a um entendimento: houve um aumento na porcentagem de entrevistados para o GBB que responderam que a recuperação da economia global levará "de 3 a 5 anos". Em abril, 30,8% deram essa resposta; em maio, 37,2%. Todas as outras opções se mantiveram mais ou menos estáveis.

