2ª etapa do Circuito Universitário de Skate fomenta esporte e educação com bolsas de estudo como premiação

SÃO PAULO, 19 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- O Circuito Universitário de Skate se prepara para premiar os vencedores das modalidades Park e Street - nas categorias masculina, feminina e master - com a oportunidade de completar o ensino superior na UniSant'Anna. A novidade desta edição, que acontece no Centro de Esportes Radicais do Bom Retiro nos dias 22 e 23 de outubro, é que estudantes do 3° ano do ensino médio também podem garantir uma bolsa de estudos para 2023 na categoria Best Trick Vestibulando.

"Esta provavelmente é a maior premiação em valor agregado da história do Circuito Universitário de Skate, que já ajudou na educação superior de grandes nomes do esporte. O mais legal é que com o Best Trick Vestibulando ofertaremos mais duas bolsas para estudantes do ensino médio na categoria masculina e feminina. A ASU também fomenta a entrada de jovens skatistas no Ensino Superior", comemora Marco Ferragina, vice-presidente da Associação de Skate Universitário.

As bolsas de estudo por mérito esportivo, comuns em universidades dos Estados Unidos, ainda são pouco difundidas nas instituições brasileiras. Por isso, é importante marcar o pioneirismo do apoio da UniSant'Anna em diminuir a distância entre os atletas e o ensino superior. "A UniSant'Anna é uma instituição de ensino que dá bolsa e incentiva os alunos para a prática do skate há mais de 20 anos. Acreditamos no esporte, na educação e na modalidade muito antes de se popularizar", declara Cesar Farid, diretor de esportes da universidade.

Organizado pela Associação de Skate Universitário (ASU), com realização da Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de São Paulo, e apoio do vereador George Hato, que colabora com todas as edições desde 2017, o evento já ajudou na educação superior de diversos nomes como Roger Mancha e Marcos Hiroshi.

Além da UniSant'Anna, esta edição ainda recebe o apoio da Diet Skateboards e da Brabois Skateboarding. E para quem quiser apenas conferir de perto as manobras radicais dos futuros campeões do skate poderá curtir o dia e saborear os lanches do Ladeira Burger, à venda no local. O circuito será transmitido pelo canal do YouTube da ASU e a pontuação divulgada através da plataforma LiveHeats.

Serviço

Circuito Universitário de Skate - 2ª Etapa

Quando: 22 e 23 de outubro

Onde: Centro de Esportes Radicais - Bom Retiro, São Paulo

Inscrições gratuitas: https://liveheats.com.br/asu

Transmissão ao vivo: https://bit.ly/SkateUniversitario

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1925038/Circ_Univ_2022_Butanta_Park_WEB_byMarceloMug_05741.jpg

FONTE Associação de Skate Universitário (ASU)

