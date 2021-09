2D-Kampfspiel „Melty Blood: Type Lumina": Vorbestellungen jetzt möglich für die digitale Version mit neuen Character-Eigenschaften und Gameplay-Videos

TOKYO, 3. September 2021 /PRNewswire/ -- Project LUMINA (Notes Co., Ltd., Aniplex Inc., DELiGHTWORKS Inc.) hat mit der Annahme von Vorbestellungen für die digitale Version des 2D-Kampfspiels „Melty Blood" begonnen: Type Lumina" für Nintendo Switch™/Xbox One ab dem 26. August und für PlayStation®4 ab dem 2. September.

Zur Vorbestellung verfügbare Produkte

1. MELTY BLOOD: TYPE LUMINA Digital Deluxe Edition

Preis: 69.99USD / 69.99EUR

* Enthält ein digitales Buch mit einem Rückblick auf die Geschichte der Melty Blood-Serie und die digitale Ausgabe des „Melty Blood Archives" Musik-Players.