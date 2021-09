2G/3G Phase Out, SIMCom innoviert LTE Cat.1 & LPWA Modul-Lösungen

SHANGHAI, 30. September 2021 /PRNewswire/ -- SIMCom Wireless Solutions Limited (SIMCom) hat am 22. September erfolgreich ein Webinar zum Thema „LPWA and Cat.1 is Booming with 2G/3G Sunset" abgehalten, an dem über 1000 Personen teilnahmen.

Die 2G- und 3G-Netze laufen weltweit aus, was zu vielen Bedenken und Fragen von Unternehmen, Behörden und Branchen führt, die Geräte auf der Grundlage älterer Netze einsetzen. Das IoT wird einen Generationswechsel von 2G und 3G zu LPWA / Cat.1 im 5G-Zeitalter erleben.