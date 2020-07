2º Congresso dos Profissionais de PLD-FT reunirá os maiores especialistas do Brasil na prevenção à lavagem de dinheiro.

SÃO PAULO, 3 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- O 2º Congresso dos Profissionais de PLD-FT será totalmente online, com transmissões ao vivo entre os dias 13 a 24 de julho. Organizado pelo IPLD, o congresso se consolida como o mais importante evento no país sobre prevenção à lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo. O encontro reunirá mais de 60 especialistas do Brasil e do exterior, em 20 painéis de discussão.