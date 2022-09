2º Encontro FourC de Educadores traz John Spencer e Flavia Vivaldi

Com o tema Educação para o século XXI, Encontro debate o protagonismo do aluno com palestrante internacional. Educadores da rede pública tem voucher de desconto.

SAO PAULO, 5 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Dias 09 e 10 de setembro, a FourC Bilingual Academy, escola de educação Infantil, Fundamental, Ensino Médio e High School, localizada em Bauru (SP) abre suas portas para mais uma oportunidade de desenvolvimento para educadores e profissionais da área. Por meio do FourC Learning, a escola realizará o 2º Encontro FourC de Educadores que, neste ano traz o tema: Educação no Século XXI. O evento é realizado de forma presencial na escola e tem três eixos: gestão, educação bilíngue e protagonismo do aluno. Na sexta- feira (09/09), o encontro traz uma oportunidade para gestores, diretores e coordenadores. No período da manhã, haverá trocas e aprendizagens com visitação às salas de aula e roda de conversa com a coordenação da escola, entre outras atividades.

Ainda no dia 09/09, a partir das 19h, haverá a palestra internacional com John Spencer, doutor em Educação pela Universidade George Fox University, atua como palestrante, professor e consultor universitário e no encontro falará sobre a mudança de paradigma: do engajamento para o empoderamento do aluno.

Já no sábado, dia 10, haverá workshops durante o dia e o evento será finalizado com uma palestra conduzida pela Dra. Flávia Vivaldi, Doutora em Educação e Mestre em Psicologia Educacional pela Unicamp, grande nome nacional nas práticas morais e no desenvolvimento de personalidades éticas. Para os participantes, a FourC Learning disponibilizará após o evento, trilhas de conhecimento gratuitas via plataforma online.

Karina Silva, professora do Fundamental II da FourC e integrante do comitê de organização do encontro destaca que o evento é uma oportunidade de troca de conhecimento e aprendizado para educadores das escolas públicas e privadas. "O Encontro de Educadores é uma excelente oportunidade de ampliar o conhecimento. São conteúdos que podem ser aplicados em todos os cenários educacionais. É enriquecedor! ", completou.

Inscrições online e desconto

Os interessados têm três possibilidades de participação (avulso e combos) que estão disponibilizadas no site (www.fourclearning.com.br/loja). Para os educadores das escolas públicas, a FourC Learning disponibilizará um voucher de desconto, que deve ser solicitado pelo site de compra. As vagas são limitadas.

Serviço:

2º Encontro FourC de Educadores: educação no século XXI

Data: 9 e 10 de setembro

Inscrições online: www.fourclearning.com.br/loja

Outras informações: (14) 3878-9600

Vagas limitadas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1890856/encontro_educadores_02.jpg

FONTE FourC Learning

SOURCE FourC Learning