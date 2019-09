2º Fórum LIDE do Setor Imobiliário e Construção Civil debate tendências, financiamentos e o futuro das cidades

Celia Pompeia, vice-presidente executiva do Grupo Doria, ressaltou a importância do segmento. "É um setor onde há muita inovação, mas que às vezes passa desapercebido. A construção civil é o grande índice da nossa economia, que mostra se ela está se desenvolvendo ou não", afirmou. Também participaram do encontro Luiz Fernando Furlan, chairman do LIDE, João Doria Neto, diretor executivo do Grupo Doria, além de Cláudio Carvalho, curador do evento.

Lucas Mendes, diretor geral da WeWork, foi palestrante do painel "Tendências Urbanas". O executivo ressaltou a importância de se aproveitar melhor os espaços nas cidades. No mesmo painel, Rodrigo Abbud, sócio fundador do VBI Real Estate, afirmou que a grande tendência para o segmento são os imóveis residenciais estudantis, aposta da ULiving, que pertence ao grupo.

Já no painel "Funding: novo ciclo de investimentos", Matheus Sinibaldi, diretor de Habitação da Caixa, e Meyer Joseph Nigri, vice-presidente do Conselho de Administração da Tecnisa, falaram sobre as vantagens da substituição da taxa TR pelo IPCA nos financiamentos imobiliários. "O IPCA é uma alternativa a mais de indexador para o cliente. A Caixa está disponibilizando R$ 10 bilhões ao longo de um ano para essa modalidade", afirmou Sinibaldi. "O imóvel vai valorizar de acordo com a inflação, assim como o salário do mutuário", disse Nigri, um dos grandes defensores do modelo.

Raphael Rocha Lafetá, diretor executivo de Relações Institucionais e Sustentabilidade da MRV, reforçou a importância de financiamentos imobiliários que atendam todas as parcelas da população. O fórum contou ainda com o painel "Cidades do futuro: revitalização urbana e desenvolvimento de grandes metrópoles", com a presença de Adalberto Bueno Netto, presidente do Grupo Bueno Netto; José Paim de Andrade Jr., CEO da MaxCap, e Alexandre Allard, fundador da Cidade Matarazzo, que falou sobre o perfil dos jovens consumidores. "A geração millennial deseja experiência, não quer comprar casa em Angra dos Reis", exemplificou Allard.

