3 em cada 5 brasileiros consideram os impactos causados por produtos de higiene ao meio ambiente antes da compra

SÃO PAULO, 24 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- ESG, sustentabilidade, práticas socioambientais, reciclagem. Esses são termos cada vez mais conhecidos para empresas de diferentes setores. Mas, será que o esforço empenhado em ações voltadas à minimização de impactos à natureza é, de fato, importante para a população?

Sim. É o que comprova o estudo de higiene e saúde realizado bianualmente pela Essity, líder global nas categorias. Realizado em mais de 15 países, com mais de 15 mil pessoas, o relatório mostra que 60% dos brasileiros entrevistados demonstram preocupação com o efeito dos produtos de higiene no meio ambiente.

Além do dado acima, 44% dos respondentes disseram ter informações mais consistentes sobre o que e como reciclar poderiam fazer com que as pessoas tornassem essa uma prática mais frequente.

"Sabemos que reduzir o impacto causado por nossos processos produtivos, assim como com a destinação final de nossos produtos, é uma importante contribuição à sociedade. A premissa que defendemos na Essity, sobre quebrar barreiras pelo bem-estar, nos torna incansáveis na busca por melhorias constantes que, no final do dia, é percebida pelo nosso consumidor final", diz o Vice-Presidente de Vendas e Marketing da Essity para o South LATAM, Victor Hernández Albiter.

Segunda colocada no Anuário de Sustentabilidade 2022 da S&P Global na categoria Produtos para o Lar e uma das 150 empresas mais sustentáveis do mundo, de acordo com o mesmo ranking, a Essity, líder mundial em higiene e saúde, se destaca pelas iniciativas ambientais no mercado nacional que já alcançam resultados expressivos.

Em 2021, a empresa reduziu 80% das emissões de CO² em sua logística, além de reduzir 50% das embalagens plásticas produzidas na fábrica de Jarinú (SP), em consequência de novos processos no desenvolvimento dos produtos fabricados pelas marcas que compõem o grupo Essity.

Dedicada a melhorar o bem-estar por meio de seus produtos e serviços, a Essity é líder mundial em higiene e saúde. Com atuação em aproximadamente 150 países sob as marcas globais TENA® e Tork®, além de outras marcas fortes como como JOBST®, Leukoplast®, Actimove®, Cutimed®, Delta-Cast® e Libresse®, possui cerca de 46 mil colaboradores e suas vendas líquidas em 2021 totalizaram aproximadamente 13,1 bilhões de euros. A sede da empresa fica localizada em Estocolmo, na Suécia e está listada na bolsa de valores Nasdaq Estocolmo. No Brasil, a companhia conta com 530 colaboradores, com operação local na cidade de São Paulo e uma fábrica localizada em Jarinu, no interior de São Paulo. A Essity quebra barreiras pelo bem-estar e contribui para uma sociedade saudável, sustentável e circular. Mais informações em www.essity.com

