3 FILS REMPORTE LA PREMIÈRE PLACE AU PALMARÈS DU MIDDLE EAST & NORTH AFRICA'S 50 BEST RESTAURANTS POUR L'ANNÉE 2022

Les stars du monde de la restauration ont convergé à Abu Dhabi le soir du 7 février 2022, pour la première édition de la remise des prix du Middle East & North Africa's 50 Best Restaurants, sponsorisée par S.Pellegrino & Acqua Panna. Des restaurants de 11 pays ont été élus parmi les 50 meilleures destinations gastronomiques du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord lors d'un événement organisé en partenariat avec le Département de la Culture et du Tourisme, à Abu Dhabi. Le point culminant de cette soirée a été l'annonce du tout premier restaurant numéro 1 de la région, 3 Fils, dont l'équipe est montée sur scène pour recevoir le prix.

L'izakaya japonais Zuma du DIFC à Dubaï occupe la deuxième place, suivi de l'OCD Restaurant à Tel Aviv (nº 3). Les Émirats arabes unis sont en tête de la liste des pays représentés avec 19 restaurants, dont trois de la ville hôte, Abu Dhabi.

La liste complète peut être consultée ici.

3 Fils, un restaurant décontracté et contemporain sans licence situé dans le port de pêche historique de Jumeirah à Dubaï, a été fondé en 2016 par deux Emiratis et un Singapourien et combine de délicieux plats de fusion asiatique et un service personnalisé.

William Drew, directeur du contenu du MENA's 50 Best Restaurants, a déclaré : « C'est un grand honneur d'annoncer que 3 Fils s'est hissé à la première place de la liste inaugurale des Middle East & North Africa's 50 Best Restaurants. Il s'agit d'un restaurant local brillamment géré, apprécié par les résidents locaux et les visiteurs. Ce joyau caché s'enorgueillit d'élever chaque expérience culinaire avec un sens du confort, de la découverte et un amour partagé de la nourriture. »

