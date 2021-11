3 Hong Kong choisit Mobileum pour prendre en charge des services d'itinérance avancés

Offrir aux abonnés une expérience d'itinérance transparente et rentable

CUPERTINO, Californie, le 2 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Mobileum Inc. (« Mobileum »), un fournisseur mondial de premier plan de services d'itinérance et de réseau basés sur l'analyse, de sécurité des télécoms, de gestion des risques et de solutions de test et de surveillance, est heureuse d'annoncer que 3 Hong Kong, la branche mobile de Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited, un client de longue date de Mobileum, améliore l'expérience de ses clients en itinérance en tirant parti de la plateforme d'intelligence active de Mobileum pour fournir des services d'itinérance supérieurs. 3 Hong Kong ajoute les solutions multi-lignes de Mobileum afin d'offrir à ses clients une plus grande flexibilité et des économies en cas d'itinérance.

La solution Mobileum Multi-line permet aux abonnés qui voyagent fréquemment en dehors de leur zone géographique d'origine de conserver plusieurs numéros de téléphone auprès d'un seul fournisseur, comme les étudiants universitaires dont le domicile est à Hong Kong mais qui vivent à temps partiel sur le campus dans un autre pays et ont besoin de numéros de téléphone locaux dans chaque destination.

« Mobileum est heureux d'étendre encore sa relation avec 3 Hong Kong. Cette collaboration croissante démontre la valeur des solutions d'itinérance et de test de Mobileum et notre engagement à soutenir la stratégie de croissance de 3 Hong Kong. Nous sommes impatients d'aider 3 Hong Kong à façonner l'avenir de son marché en mettant en œuvre des stratégies qui favorisent le succès, la croissance et la rentabilité à long terme pour l'ensemble de l'organisation », a déclaré Ron Haberman, directeur des produits de Mobileum.

« 3 Hong Kong est ravi de travailler avec Mobileum dans le cadre de notre stratégie visant à améliorer l'expérience client de nos abonnés grâce à des services innovants qui répondent à la nature dynamique de la technologie actuelle et aux tendances du marché. Grâce à ces nouvelles solutions, nous pouvons offrir la flexibilité et le contrôle des coûts que nos abonnés recherchent. 3 Hong Kong est impatient de tirer parti de ces capacités pour se différencier et accroître sa compétitivité », a déclaré Jonathan Cheng, responsable du développement des partenaires internationaux de Hutchison Telecommunications (Hong Kong) Limited.

Mobileum soutient les opérateurs de réseaux mobiles mondiaux avec un portefeuille complet de solutions d'itinérance, de sécurité, de fraude et de risque, et de tests sous sa plateforme Active Intelligence. 3 Hong Kong est le partenaire stratégique de longue date de Mobileum. L'Active Intelligence for Roaming de Mobileum offre aux fournisseurs de services de communication (FSC) une vue d'ensemble de leurs activités d'itinérance grâce à un ensemble de solutions intégrant des analyses exploitables. En offrant une perspective à 360°, les FSC peuvent surveiller les performances de leurs activités d'itinérance et obtenir des recommandations pour améliorer ces performances et accéder à de nouvelles opportunités de monétisation.

Mobileum est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'analyse des télécommunications pour l'itinérance, le réseau central, la sécurité, la gestion des risques, les tests de connectivité nationaux et internationaux et l'intelligence client. Plus de 1 000 clients font confiance à sa plate-forme d'intelligence active, qui fournit des solutions d'analyse avancées, permettant aux clients de connecter un réseau approfondi et une intelligence opérationnelle à des actions en temps réel qui augmentent les revenus, améliorent l'expérience client et réduisent les coûts. Basée dans la Silicon Valley, Mobileum possède des bureaux mondiaux en Australie, en Allemagne, en Grèce, en Inde, au Portugal, à Singapour, aux Émirats arabes unis et au Royaume-Uni.

