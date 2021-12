30 Indonesische startups staan in de schijnwerpers op Expo 2020 Dubai

Indonesië is de thuisbasis van een groeiend aantal startups, met acht decacorn-bedrijven met een waarde van meer dan USD 1 miljard, waarvan er twee de mijlpaal in 2021 bereikten. De Indonesische hoofdstad Jakarta staat op de derde plaats in de Top 100 Emerging Startup Ecosystem 2021, volgens Global Startup Ecosystem Report 2021, met meer dan USD 28,03 miljoen geïnvesteerd in de eerste helft van 2020.

80% van de startups die deelnemen aan de EXPO vertegenwoordigen het groeiende ecosysteem van de digitale economie van Indonesië, afkomstig uit sectoren zoals Edutech, Fintech, Healthtech, Legaltech, Foodtech, IoT en digitale oplossingen voor het MKB. Andere sectoren die worden tentoongesteld, zijn onder andere aquacultuur, productie en logistiek. De meeste startups zijn recente alumni van de acceleratorprogramma's van de overheid, zoals Startup Studio Indonesia, Gerakan 1000 Digital Startup en idenTIK.

"We zijn verheugd om deel te nemen aan de EXPO 2020", zegt Nadia Amalia, oprichter van Sribuu, een van de startups die exposeert in het Indonesische paviljoen. "Internationale evenementen als deze kunnen een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van de groei van het ecosysteem, omdat we het wereldwijde bewustzijn van het potentieel van Indonesische startups vergroten."

Focus op wereldwijd bewustzijn

Op Expo 2020 Dubai zal het door de Indonesische overheid gesteunde JEJALA ID ook een groot aantal programma's brengen die gericht zijn op het vergroten van het bewustzijn. JEJALA ID werd gelanceerd als een netwerkprogramma van vier maanden dat meerdere regio's omspant om de buitenlandse investeringslandschappen in het startup-ecosysteem van Indonesië te vergemakkelijken.

De reeks evenementen begon in oktober 2021 met roadshows voorafgaand aan het evenement die werden bijgewoond door 45 private equity investeerders en internationale investeerders uit Japan, Singapore, Europa en de Verenigde Staten. Het programma wordt afgesloten op de Expo 2020 Dubai met een panelreeks over Indonesia Startup Market Insight en een één-op-één virtuele matchmaking-sessie tussen private equity investeerders en samengestelde Indonesische startups.

"Deze strategische matchmaking-sessie geeft internationale private equity investeerders een uniek inzicht in wat er broeit in onze bloeiende markten en een kans om er deel van uit te maken. Voor doelgerichte investeerders zal het hen ook toegang geven tot werken met bedrijven die zijn afgestemd op hun missies", zegt Semuel Pangerapan, de directeur-generaal van Informatica-toepassingen van het Ministerie van Communicatie en Informatica van Indonesië.

Op 2 januari zal Semuel zich bij andere panelsprekers voegen, namelijk Italo Gani, Venture Partner van East Ventures; Adrian Gilrandy, CEO en oprichter van Praktis, en Williem, CEO en oprichter van Verihubs. De Virtual Matchmaking van de private equity investeerders wordt gehost op 3 januari 2022.

Ga naar jejala.id of neem contact met ons op via [email protected] om deel te nemen aan de online panelsessie en voor meer informatie over de 30 startups die deelnamen aan de Expo 2020 Dubai.

Over het Ministerie van Communicatie en Informatica

Het Ministerie van Communicatie en Informatica is het officiële overheidsagentschap van Indonesië, belast met het formuleren en uitvoeren van nationaal beleid op het gebied van communicatie en informatica. Het is ook verantwoordelijk voor het versnellen van de verspreiding van informatietechnologie en digitale infrastructuur, zodat het publiek op een efficiënte manier toegang kan hebben tot de meest recente telecommunicatie- en internetnetwerken.

Ga voor meer informatie over JEJALA ID en de start-up-branche Indonesië naar de website van het Ministerie van Communicatie en Informatica op www.kominfo.go.id.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1714959/E_Poster_Dubai.jpg

SOURCE Ministry of Communication and Informatics of Republic of Indonesia