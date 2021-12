30 jeunes entreprises indonésiennes sur le devant de la scène à l'Expo 2020 Dubaï

L'Indonésie abrite un nombre croissant de jeunes entreprises, avec huit sociétés décacornes évaluées à plus de 1 milliard de dollars, dont deux ont franchi le cap en 2021. La capitale indonésienne Jakarta se classe troisième dans le Top 100 Emerging Startup Ecosystem 2021, selon le Global Startup Ecosystem Report 2021, avec plus de 24,80 millions d'euros (28,03 millions de dollars) investis au premier semestre 2020.

80 % des jeunes entreprises participant à l'EXPO représentent l'écosystème croissant de l'économie numérique en Indonésie, provenant de secteurs tels que Edutech, Fintech, Healthtech, Legaltech, Foodtech, IoT et solutions numériques pour les PME. Les autres secteurs présentés comprennent également l'aquaculture, la fabrication et la logistique. La plupart des jeunes entreprises sont des anciens élèves des programmes d'accélération du gouvernement tels que Startup Studio Indonesia, Gerakan 1000 Digital Startup et idenTIK.

« Nous sommes ravis de participer à l'EXPO 2020 », a déclaré Nadia Amalia, fondatrice de Sribuu, l'une des jeunes entreprises présentes au pavillon indonésien. « Des événements internationaux comme celui-ci peuvent jouer un rôle déterminant dans la croissance de l'écosystème, car nous sensibilisons le monde au potentiel des jeunes entreprises indonésiennes. »

Prise de conscience mondiale

À l'Expo 2020 de Dubaï, JEJALA ID, soutenu par le gouvernement indonésien, proposera également une multitude de programmes visant à accroître la sensibilisation. JEJALA ID a été lancé en tant que programme de réseautage de quatre mois qui s'étend sur plusieurs régions pour faciliter les paysages d'investissement étranger dans l'écosystème des jeunes entreprises indonésiennes.

La série d'événements a débuté en octobre 2021 avec des roadshows pré-événement auxquels ont participé 45 VC et investisseurs internationaux du Japon, de Singapour, d'Europe et des États-Unis. Le programme culminera à l'Expo 2020 Dubaï avec une série de panels sur l'Indonesia Startup Market Insight et une session de jumelage virtuel en tête-à-tête entre les VC et les jeunes entreprises indonésiennes organisées.

« Cette session de jumelage stratégique donnera aux VC internationaux la première place de ce qui se prépare sur nos marchés florissants et une opportunité d'en faire partie. Pour les investisseurs motivés, cela leur permettra également de travailler avec des entreprises alignées sur leurs missions », a déclaré Semuel Pangerapan, directeur général des applications informatiques du ministère des Communications et de l'Informatique d'Indonésie.

Le 2 janvier, Semuel rejoindra d'autres conférenciers, à savoir Italo Gani, Venture Partner d'East Ventures ; Adrian Gilrandy, PDG et fondateur de Praktis, et Williem, PDG et fondateur de Verihubs. Le Matchmaking virtuel de VCs sera hébergé le 3 janvier 2022.

Pour rejoindre la session du panel en ligne et pour plus d'informations sur les 30 startups qui ont participé à l'Expo 2020 Dubaï, veuillez visiter jejala.id ou contactez-nous à [email protected]

À propos du ministère des Communications et de l'Informatique

Le ministère des Communications et de l'Informatique est l'agence gouvernementale officielle de l'Indonésie chargée de formuler et de mettre en œuvre des politiques nationales dans le domaine de la communication et de l'informatique. Il est également chargé d'accélérer la diffusion des technologies de l'information et des infrastructures numériques afin que le public puisse avoir un accès efficace aux réseaux de télécommunications et Internet les plus récents.

Pour plus d'informations sur JEJALA ID ainsi que sur l'industrie des jeunes entreprises en Indonésie, visitez le site Web du ministère des Communications et des Technologies de l'information à l'adresse www.kominfo.go.id .

