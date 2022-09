30 päivän kokeilujakso toimitushallintaratkaisujen johtajalta

nShift tarjoaa uusille asiakkaille 30 päivän Delivery -kokeilujakson ostoprosessin helpottamiseksi

LONTOO, 1. syyskuuta 2022 /PRNewswire/ -- Maailman johtava toimitushallintaratkaisujen toimittaja sujuvoittaa yritysten toimituksia ja helpottaa skaalautuvan kasvun saavuttamista. Kiinnostuneet asiakkaat voivat syyskuun alusta lähtien kokeilla nShift Delivery -tuotetta ilman sitoumuksia 30 päivän ajan.





nShift Delivery on ihanteellinen toimitushallintaratkaisu kasvavalle verkkokaupalle, varastoille sekä 3PL- ja 4PL-logistiikkaan. Uuden tarjouksen ansiosta alan johtavan ratkaisun voi hankkia entistäkin vaivattomammin. Se auttaa saavuttamaan lisätuottoa asiakaskokemuksen paranemisen kautta. Järjestelmä on nopeasti asiakkaiden käytettävissä. Delivery voidaan integroida olemassa oleviin ostoskori-, ERP-, WMS- ja verkkokauppaohjelmistoihin.

Delivery tarjoaa pääsyn maailman nopeimmin kasvavaan kuljetusliiketietokantaan. Asiakkaat voivat kasvaessaan ottaa käyttöön lisää kuljetusliikkeitä ja parantaa asiakaskokemusta. Palvelu on skaalautuva ja helposti laajennettavissa yrityksen kasvaessa. Se toimii saumattomasti muiden nShift-ratkaisujen kanssa.

nShift Delivery-tuotejohtaja Carl Nilsson toteaa: "Valitsemalla nShift Deliveryn saa skaalautuvan ratkaisun, joka täyttää tarpeet kaikissa kasvun vaiheissa. Päätöksemme tarjota 30 päivän kokeilu, joka ei sido mihinkään, osoittaa avoimuutemme sekä luottamuksemme tuotteeseen. Asiakkaat saavat selkeän käsityksen siitä, miten voimme auttaa heitä tarjoamaan end-to-end-toimituspalvelun, parantamaan asiakaskokemusta ja saamaan lisätuloja yrityksen kasvun myötä."

nShift Delivery tarjoaa

Helpon kitkattoman käyttöönoton - pääset alkuun hetkessä

- pääset alkuun hetkessä Yhden kokonaisratkaisun - voit lisätä sovellukseen integraatioita, kuljetusliikkeitä & toiminnallisuutta

- voit lisätä sovellukseen integraatioita, kuljetusliikkeitä & toiminnallisuutta Tuen nopealle kasvulle - perustana on tehokas ja luotettava alusta, joka käsittelee miljoonia lähetyksiä kuukaudessa

- perustana on tehokas ja luotettava alusta, joka käsittelee miljoonia lähetyksiä kuukaudessa Mahdollisuuden liittää kaikki järjestelmäsi - sisäänrakennettu integraatio yleisimpiin kuljetusliikkeisiin ja järjestelmiin

30 päivän kokeilujakso on tarjolla kaikilla Delivery-tasoilla: Essential, Plus ja Premium. Ratkaisu on ihanteellinen yrityksille, jotka haluavat helppokäyttöisen järjestelmän ilman tarvetta laajoille tukipalveluille.

30 päivän kokeilu

Asiakas rekisteröityy palveluihimme 12 kuukauden normaalilla tilausjaksolla. He saavat pääsyn koko alustaamme, mutta heillä on nyt mahdollisuus poistua 30 kalenteripäivän kuluessa, jos he uskovat, että palvelu ei vastaa heidän tarpeitaan. Tässä tilanteessa nShift sulkee tilin välittömästi ilman kuluja. Asiakas saattaa saada laskun näiden 30 päivän kuluessa, mutta se hyvitetään, jos hän lopettaa tilin 30 kalenteripäivän kuluessa.

Olemme päivittäneet yleiset käyttöehtomme (2.2) vastaamaan näitä muutoksia. Asiakkaiden, jotka päättävät jäädä kanssamme, ei tarvitse ryhtyä toimenpiteisiin, koska he käyttävät palveluita oikealla tilillä ja ovat rekisteröityneet tavallisella 12 kuukauden tilausjaksolla.

Tietoa nShiftistä

nShift on toimitushallinnan pilviratkaisujen maailmanlaajuisesti johtava tarjoaja, jonka ratkaisut mahdollistavat vuosittain lähes miljardin lähetyksen kitkattoman lähetyksen ja palautuksen 190 maassa. nShiftin ohjelmistoa käyttävät verkkokaupat, jälleenmyyjät, valmistusteollisuus ja 3PL-toimittajat ympäri maailmaa. Yrityksen pääkonttorit sijaitsevat Lontoossa ja Oslossa. Sillä on yli 500 työntekijää toimipisteissään Ruotsissa, Suomessa, Norjassa, Tanskassa, Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Irlannissa, Puolassa, Alankomaissa, Belgiassa ja Romaniassa.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1782566/nShift_Logo.jpg

SOURCE nShift