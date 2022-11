300 Mitarbeiter von Sonae nahmen am Web-Gipfel teil

Unter den anwesenden Mitarbeitern befinden sich Investoren, Designer, Analysten, Filialmitarbeiter, Ingenieure und Direktoren von Sonae-Unternehmen.

Die Investition soll zur persönlichen und beruflichen Entwicklung der Mitarbeiter beitragen und ist Teil der in der gesamten Gruppe stattfindenden Digitalisierungsbewegung

PORTO, Portugal, 12. November 2022 /PRNewswire/ -- Die Unternehmen von Sonae nahmen mit mehr als 300 Mitarbeitern am diesjährigen Web-Gipfel teil, der weltweit größten Technologie- und Innovationskonferenz, wie das Video zeigt. Das sind über 1.000 Einträge in allen Ausgaben, ein deutlicher Beweis für die kontinuierliche Investition der Gruppe in die persönliche und professionelle Entwicklung ihrer Mitarbeiter. Ziel ist es, das Wissen und die Kompetenzen in Bereichen zu verbessern, die für geschäftliche Innovation und digitale Transformation entscheidend sind.

Die Gruppe der teilnehmenden Mitarbeiter besteht aus professionellen Mitarbeitern der verschiedenen Unternehmen von Sonae, nämlich aus dem Einzelhandel (MC, Worten und Zeitreel), aus dem Immobilienbereich (Sierra), aus dem Finanzdienstleistungsbereich (Universo), aus der Vermögensverwaltung (Bright Pixel) und aus der Holding der Gruppe. Die teilnehmenden Sonae-Mitarbeiter repräsentieren verschiedene Fachbereiche und Funktionsebenen, darunter Forscher, Designer, Analysten, Ladenpersonal, Ingenieure, Architekten, Projektmanager, Vertriebsleiter, Vorstandsmitglieder und Direktoren, um nur einige zu nennen. Bemerkenswert ist auch, dass mehr als die Hälfte der Teilnehmer Frauen sind, was die Entwicklung weiblicher Talente in einem Sektor fördert, in dem es immer noch an Frauen mangelt.

João Günther Amaral, Mitglied des Exekutivkomitees von Sonae, erklärt: „Neugierig zu sein, unser Wissen ständig zu aktualisieren und jeden Tag dazuzulernen – all das sind Eigenschaften, die wir bei Sonae schätzen und die für uns entscheidend sind, um in einer sich ständig verändernden Welt erfolgreich zu sein. Daher bin ich sehr stolz darauf, dass mehr als 300 unserer Mitarbeiter sich in den verschiedensten Bereichen weiterbilden und das Privileg schätzen, den Web-Gipfel in Portugal zu veranstalten."

Der Web-Gipfel fand in Lissabon, Portugal, vom 1. bis zum 4. November statt und begrüßte mehr als 70.000 Teilnehmer aus der ganzen Welt. Er ist ein wichtiges Forum für Diskussionen und Wissensaufbau für die Teilnehmer, die von den Vorträgen von mehr als 900 Rednern profitieren werden.

Sonae hat es sich zum Ziel gesetzt, einen nachhaltigen positiven Einfluss auf Unternehmen, Menschen, Gemeinden und den Planeten zu haben. Wir verwalten ein breit gefächertes Portfolio führender Unternehmen in den Bereichen Einzelhandel, Finanzdienstleistungen, Technologie, Investitionen, Immobilien und Telekommunikation und sind in mehr als 60 Ländern vertreten. Wir nutzen unser Fachwissen und setzen uns dafür ein, die Zukunft zu gestalten, die wir alle wollen und benötigen. Heute eine bessere Zukunft schaffen, für alle.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sonae.pt

SOURCE Sonae