30e Congrès de la «Société européenne des maladies respiratoires»

En particulier, le débat scientifique s'est concentré sur la récente pandémie de COVID-19, et sur l'observation du dénominateur commun entre la BPCO et la FPI: le stress oxydant, actuellement identifié comme un élément clé pour comprendre l'apparition et la chronicité de diverses maladies cliniques.

L'épidémie de COVID-19 a confirmé de nouveau l'importance de maintenir un système de protection efficace au niveau pulmonaire: l'agression virale génère un déséquilibre entre le système antioxydant et les radicaux libres qui, s'il se perpétue, est l'une des causes de la fibrose post-COVID. Une restauration précoce de cet équilibre à l'aide d'une thérapie antioxydante devrait limiter à la fois l'apparition et la perpétuation des dommages.

Les experts du Symposium ont partagé des mises à jour significatives sur le stress oxydant et les lésions pulmonaires et ont discuté d'éventuels développements futurs dans la recherche clinique. Un rôle potentiel de la thérapie antioxydante est la protection et la préservation de la fonction pulmonaire pour les patients les plus vulnérables.

"Il est possible de prévenir les exacerbations aiguës dans certaines maladies pulmonaires et en particulier dans la BPCO, grâce à l'utilisation d'antioxydants et à leur action anti-inflammatoire [1],[2] - a déclaré le professeur Alberto Papi, Clinique pneumologique de l'hôpital universitaire Sant'Anna, université de Ferrara, président et conférencier du Symposium. "Les infections virales font partie des principales causes d'exacerbations de la BPCO[3], qui provoquent le développement d'un stress oxydant et entament un cycle vicieux qui entraîne une augmentation de l'inflammation et de la gravité de l'infection.[4], [5] Les molécules antioxydantes telles que le glutathion peuvent bloquer cette cascade d'évènements inflammatoires et donc, par la même occasion, potentiellement prévenir le risque d'exacerbation.[6], [7], [8], [9]. Les médecins doivent informer les patients atteints de BPCO du rôle de la N-acétylcystéine (NAC) dans la réduction du nombre d'exacerbations et de son profil d'innocuité élevé".

"Le déséquilibre du mécanisme réglementaire antioxydant-oxydant constitue l'un des facteurs contribuant à la progression de la maladie chez les patients atteints de fibrose pulmonaire. La forme la plus grave de fibrose pulmonaire est la fibrose idiopathique, qui représente environ 20 % des cas[10]. Deux médicaments pouvant réduire la progression de la maladie sont désormais disponibles pour son traitement. La NAC, actuellement en cours de test, pourrait représenter une option thérapeutique supplémentaire pour ces patients – a déclaré le Professeur Luca Richeldi, A. Gemelli Polyclinic Foundation IRCCS, université catholique du Sacré-Cœur de Rome. "La recherche de nouveaux médicaments pour le traitement de la fibrose pulmonaire est toujours d'actualité et bénéficie d'un élan supplémentaire avec la nouvelle forme de fibrose pulmonaire qui peut suivre l'infection par le coronavirus SARS-Cov-2. Sur cette voie, une étude italienne est en cours d'évaluation pour vérifier l'efficacité et l'innocuité de la NAC administrée par voie orale par rapport au placebo chez des patients ayant des antécédents d'infection par le SARS-Cov-2 et de fibrose pulmonaire. L'un des avantages potentiels de cette approche thérapeutique s'illustre par le fait que la NAC est un médicament présentant un excellent profil d'innocuité, déjà bien connu par la profession médicale".

L'épidémie de COVID-19 à Wuhan s'est transformée en une urgence de santé publique à l'échelle mondiale. Le virus provoque un syndrome respiratoire aigu chez les patients contaminés. Dans les cas graves, cela est caractérisé par une pneumonie et un syndrome de détresse respiratoire aiguë, une septicémie et une insuffisance de plusieurs organes.

"Afin de prendre en charge des patients atteints très sérieusement par le COVID-19 ou déjà en soins intensifs, il était essentiel d'essayer de réduire le stress oxydant dans les poumons - a déclaré le Professeur Joan B Soriano, épidémiologiste au Service de pneumologie de l'hôpital de La Princesa à Madrid. "Avec la pneumonie causée par le COVID-19, nous avons vu comment les bronches et les poumons sont souvent couverts par des sécrétions qui ressemblent à "du mucus ou de la bave d'escargot" et qui rendent les bronchoscopies très difficiles à réaliser. Nous avons également découvert que ce phénomène s'accompagne d'une poussée inflammatoire, appelée "syndrome de la tempête de cytokine". Il a été démontré que la NAC inhibe la reproduction du virus de la grippe[11] et représente ainsi une alternative sûre et efficace aux agents antithrombotiques actuellement disponibles pour restaurer la perméabilité des vaisseaux après une occlusion artérielle. Par analogie, donc, divers groupes ont exploré l'utilisation de la NAC dans la pneumonie sévère liée au COVID-19".

Le Professeur Papi, président du Symposium, a conclu: "Ce Symposium a souligné comment le maintien de l'homéostasie oxydante-antioxydante est essentiel pour préserver la fonction pulmonaire et prévenir la progression des maladies chroniques, ainsi que le rôle qu'elle pourrait jouer dans le traitement de la FPI ou d'autres formes de fibrose suite à l'infection par le COVID-19".

Zambon Spa

Zambon est une société pharmaceutique multinationale qui se concentre sur l'innovation et le développement dans le but d'améliorer la vie des patients. S'appuyant sur un héritage précieux et fortement axé sur l'avenir, son objectif est d'améliorer la santé des populations grâce au développement de solutions de soins de santé innovantes et de qualité. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.zambon.com

