32 mil NFTs da Copa do Mundo serão lançados pela Basement Sports

"Nunca houve um fã clube de futebol como esse, com opções de jogos em que seu personagem ganha vida", disse Arman Rousta, fundador da Basement Sports. "Ao cunhar seus próprios NFTs de jogadores, os fãs de futebol do mundo todo têm acesso exclusivo a recursos do jogo, recompensas Kidcoin, artigos esportivos e experiências VIP, tanto virtuais quanto reais."

Todas as informações sobre como obter esses avatares de NFT estão no site - https://www.basementsports.com/nft/. Os fãs podem escolher seleções únicas, como Brasil ou França, grupos de quatro times completos de acordo com os grupos da Copa do Mundo, ou o quadro completo de 32 países. Os proprietários dos NFTs podem "negociar", vender ou comprar skins pelo aplicativo ou na exchange de NFTs OpenSea.

A mente criativa por trás desse projeto de NFTs é Mustafa Farhad, diretor de criação da Blueliner, uma agência digital global. "Queríamos criar avatares de jogadores com os quais jovens fãs de futebol do mundo todo pudessem se identificar imediatamente e, por meio deles, compartilhar nosso entusiasmo, paixão, glória e sofrimento em comum, que são a Copa do Mundo."

No lado técnico, uma equipe de engenheiros liderada por Kaiyes Ansary, diretor de tecnologia da Blueliner, desenvolveu o aplicativo da Basement Sports e, agora, o sistema de NFTs, que inclui a integração de pagamentos Kidcoin. "Esse é um projeto abrangente diferenciado, que insere a web3 e elementos de criptomoedas em uma interface tradicional, usando plataformas da internet e aplicativos com os quais pais e filhos estão acostumados a interagir. Escolhemos a rede Polygon para construir a arquitetura de NFTs devido a sua velocidade e confiabilidade, uma vez que é uma camada no topo da rede confiável e segura da Ethereum."

Com o início da Copa do Mundo previsto para a próxima semana, a equipe da Basement Sports está planejando várias festas para assistir jogos no mundo todo, bem como competições diárias, nas quais os vencedores serão recompensados com NFTs e outros prêmios. Cada grupo da Copa do Mundo tem um embaixador e um time, que podem ser seguidos em seus canais oficiais no Twitter e no Instagram.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1944516/NFT_Drop_Promo.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1944515/Basement_Sports_NFT.jpg

FONTE Basement Sports

SOURCE Basement Sports