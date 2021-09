33 % Steigerung in 3 Jahren Allseitige Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und des globalen Einflusses - CDHT veröffentlicht den Internationalisierungsindex

Insbesondere der Index für die weltweite Innovationswettbewerbsfähigkeit verzeichnete den größten Anstieg (73 % Anstieg gegenüber 2018), was zeigt, dass die Hightech-Industrieentwicklungszone Chengdu in Bezug auf Handelsniveau, Industriestatus und soziale Verantwortung überragend ist; der Index für die Unterstützung eines offenen Umfelds stieg stetig an, was zeigt, dass die Hightech-Zone stetige Fortschritte in den Bereichen Personal- und Warenzirkulation, lebenswertes Wohnen und Wirtschaften sowie natürliche und kulturelle Aspekte gemacht hat.

Die Hightech-Industrieentwicklungszone Chengdu, mit deren Bau 1988 begonnen wurde, ist eine der ersten nationalen Hightech-Zonen in China, eine Pilotzone des „Hightech-Parks von Weltrang" und die erste nationale Innovationsdemonstrationszone in Westchina. Die umfassende Stärke der Hightech-Zone Chengdu ist unter den 169 nationalen Hightech-Zonen in China führend.

Als eine der Regionen mit dem höchsten Grad an wirtschaftlicher Expansion und Internationalisierung in Westchina konzentriert sich die Hightech-Zone Chengdu auf den Aufbau von drei internationalen Kooperationsparks (Singapur-Sichuan-Hightech-Innovationspark, chinesisch-koreanischer Innovations- und Start-up-Park, chinesisch-japanische (Chengdu) Demonstrationszone für lokale Entwicklungszusammenarbeit), das Zentrum für chinesisch-europäische Zusammenarbeit und andere Kooperationsplattformen, in denen 130 Fortune-500-Unternehmen vertreten sind. Im Jahr 2020 belegte die Comprehensive Bonded Zone mit einem Import- und Exportvolumen von 549,17 Milliarden RMB drei Jahre lang den ersten Platz in China.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1629368/CDHT_Releases_Internationalization_Index.jpg

SOURCE Chengdu Hi-tech Zone