34º China Film Golden Rooster Awards com três dias de duração começa em 28 de dezembro em Xiamen, na província de Fujian, no leste da China

O Golden Rooster Awards, que foi lançado em 1981 (o Ano do Galo), é um evento nacional de premiação de cinema patrocinado pela Federação Chinesa de Círculos Literários e de Arte e pela Associação Cinematográfica da China. Ele se tornou a premiação de cinema de maior prestígio da China e contribuiu significativamente para o desenvolvimento da indústria cinematográfica do país.

Como cidade-sede do Golden Rooster Awards, Xiamen teve um rápido desenvolvimento no setor de cinema e TV nos últimos anos. Estatísticas mostram que, em 2020, o faturamento operacional do setor cultural de Xiamen totalizou 116,36 bilhões de yuans (18,26 bilhões de dólares), um crescimento de 7,3% em relação ao ano anterior.

Uma cidade litorânea com paisagens naturais encantadoras e clima agradável, Xiamen tem sido aclamada como "um jardim no oceano" e também conta com elementos de Minnan (província meridional de Fujian) e culturas ocidentais, ambos ajudando a cidade a conquistar a reputação de "estúdio natural", que é escolhida por muitos cineastas e diretores.

O governo da cidade designou a indústria do cinema e da TV como um dos motores para promover o crescimento econômico e pretende transformar a cidade em uma "capital do cinema e da TV" na China.

Os esforços contínuos da cidade provaram ser bem-sucedidos. Dados oficiais mostram que, até o final de novembro, Xiamen havia reunido 2.046 empresas de cinema e TV, das quais 350 foram estabelecidas recentemente, este ano. Cada vez mais líderes do setor estão escolhendo Xiamen como seu destino de investimento graças a seu ambiente comercial saudável para a indústria do cinema e da TV. Xiamen tornou-se um centro de produção de cinema e TV, como a série televisiva de sucesso "Minning Town", que foi lançada no início deste ano.

Ao mesmo tempo, o rápido desenvolvimento do setor de cinema e TV, por sua vez, ajudou a melhorar o poder cultural e a competitividade urbana da cidade. A bela cidade-jardim continua a criar a perfeita harmonia entre os seres humanos e a natureza e se tornou um cartão de visita para turistas e investidores.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1717510/Film_TV_industry_thrives_Xiamen.jpg

FONTE China Daily

