3600 metros quadrados! As telas de LED da Unilumin brilham dentro e fora do campo na Copa do Mundo do Catar

SHENZHEN, China, 27 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Copa do Mundo do Catar está a todo vapor. Em campo, veteranos como Lionel Messi e Luka Modric competem com recém-chegados para ganhar o troféu final. Fora do campo, fãs de futebol de todo o mundo se reúnem no Catar, e o país agora é um paraíso de alegria. A Copa do Mundo do Catar deste ano conta com muitos elementos chineses dentro e fora do campo, atraindo a atenção do mundo. Como representante da tecnologia de LED chinesa, a Unilumin forneceu um total de 3600 metros quadrados de telas de LED para o Estádio Lusail do Catar, salas de transmissão de TV, hotéis, shopping centers e outros locais, de modo a garantir o sucesso da Copa do Mundo do Catar.

Qatar World Cup Lusel Stadium (PRNewsfoto/Shenzhen Unilumin Technology Co., Ltd.) Sala de transmissão CCTV, Catar (PRNewsfoto/Shenzhen Unilumin Technology Co., Ltd.)

A partida de abertura do Grupo C da Copa do Mundo do Catar foi disputada na tarde de 22 de novembro, horário de Pequim, no Estádio Lusail. O enorme placar de LED da Unilumin ilustrou perfeitamente o glamour do esporte à medida que a Arábia Saudita derrotava a Argentina, a principal equipe de futebol do mundo, liderada por Lionel Messi. O placar de LED da Unilumin também foi uma adição ao glamour da Copa do Mundo deste ano, com seus displays ultra nítidos e exibição panorâmica de transmissão, mostrando todos os momentos emocionantes para os fãs de futebol em todo o mundo.

Fora do campo, as telas de LED da Unilumin também são um destaque. No Festival Internacional de Música realizado no estádio Lusail, com qualidade de imagem de ultra-alta definição e cores suaves vibrantes, a tela de LED da Unilumin criou uma atmosfera imersiva de música ao vivo que acompanhou o cantor mais popular de Bollywood, Sunidhi Chauhan, e outros superastros, proporcionando uma festa artística apaixonada para dar início à Copa do Mundo!

Do Aeroporto Internacional de Hamad a hotéis internacionais cinco estrelas, do salão de transmissão da CCTV, no Catar, a emblemáticos shoppings locais, a Unilumin criou espaços exclusivos para os fãs de futebol com uma ampla gama de telas de LED e soluções integradas, inclusive dentro dos estádios do Catar e em eventos ao redor dos estádios, oferecendo uma gama completa de serviços para a Copa do Mundo da FIFA 2022!

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1955914/Qatar_World_Cup_Lusel_Stadium_Shenzhen_Unilumin_Technology.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1955915/CCTV_Broadcasting_Hall__Qatar_Shenzhen_Unilumin_Technology.jpg

FONTE Shenzhen Unilumin Technology Co., Ltd.

