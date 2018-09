3650 REIT e Silverfern fazem colaboração para o mercado norte-americano da dívida CRE privada

MIAMI e NOVA YORK, 18 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- A 3650 REIT ("3650 REIT") e o The Silverfern Group ("Silverfern") hoje anunciaram uma colaboração para empréstimos-ponte e empréstimos gerados por eventos, garantidos por imóveis comerciais(.commercial real estate, "CRE", em inglês) dos EUA, a ser comercializada como o programa de investimento Silver3TG ("Silver3TG").

Numa faixa que vai dos USS$70 milhões até mais de US$200 milhões por transação, a estratégia de empréstimos-ponte e empréstimos gerados por eventos Silver3TG dá origem a empréstimos CRE norte-americanos, sem emprego de alavancagem externa, relativos a novas construções desde a fundação, reformas, redesenvolvimentos, reposicionamentos e recapitalização de propriedades imobiliárias existentes, onde o capital tradicional esteja indisponível ou incapaz de totalmente satisfazer as necessidades do patrocinador. Mirando ativos imobiliários que estejam em transição e sem a exigência de um processo de distribuição, a plataforma de empréstimo CRE Silver3TG fornece capital para mutuários com velocidade e certeza.

A colaboração Silver3TG segue ao anúncio do dia 21 de agosto de 2018, feito pela investidora de pensões dos EUA, CalSTRS, de um compromisso inicial de $200 milhões – com um recurso sanfona para um potencial compromisso total de US$500 milhões – para com a 3650 REIT, dedicados à estratégia da empresa em termos de créditos-ponte ou gerados por evento imobiliários privados.

"A 3650 REIT foi criada com base na filosofia de ser um credor de relações. Estamos empenhados em proporcionar mais do que capital aos proprietários de imóveis", disse o fundador da 3650 REIT, Jonathan Roth. "A colaboração Silver3TG com a Silverfern permite que ambas a nossas firmas – e nossos investidores –imediatamente capitalizem as atuais condições do mercado CRE norte-americano e estejam preparados para quaisquer potenciais correções de mercado".

"Nós trabalhamos estreitamente com os fundadores da 3650 REIT por vários anos", disse a fundadora da Silverfern, Reeta Holmes. "A 3650 REIT traz profunda expertise em empréstimos imobiliários em todo o mercado da dívida de imóveis comerciais dos EUA. Com seis escritórios nos EUA e uma equipe combinada de mais de 35 profissionais do mercado imobiliário, a colaboração Silver3TG está bem posicionada para atender as necessidades de dívida privada de nossos mutuários, localmente, nos EUA".

Sobre a 3650 REIT

A 3650 ("Trinta e seis Cinquenta") REIT é uma totalmente integrada firma nacional de investimentos e serviços de CRE com sede em Miami e com escritórios em Nova York, Chicago, Los Angeles e Newport Beach. A 3650 REIT e suas empresas relacionadas possuem ou administram mais de 186.000 metros quadrados de imóveis comerciais nos Estados Unidos. 3650 representa o compromisso da firma com os mutuários e parceiros de capital privado: Os 3.650 dias da oferta e da gestão dos recursos de empréstimos de até dez anos, com o objetivo de auxiliar os mutuários e parceiros de capital privado a maximizarem o fluxo de caixa e aumentarem valor em qualquer cenário CRE em evolução. A firma foi conjuntamente fundada por Jonathan Roth, Toby Cobb e Justin Kennedy. Para mais informações, visite: www.3650REIT.com

Sobre a Silverfern

Na atualidade, em termos do mercado médio e da categoria múltiplos ativos, a Silverfern situa-se entre as poucas firmas de gestão de investimentos verdadeiramente globais. Ela investe tanto em nome de investidores institucionais como de uma rede mundial de mais de 65 dos maiores e mais sofisticados escritórios familiares individuais, avaliados em muitos bilhões de dólares. Por meio de seus escritórios em Nova York, Amsterdã, Frankfurt e Sydney, a Silverfern faz investimentos diretos em capital privado do mercado médio global, dívida privada de imóveis comerciais dos EUA, imóveis diretos e débito corporativo privado em todo o mundo. A estratégia de investimentos da Silverfern procura mitigar o risco sistêmico em seu portfólio buscando retornos atrativos, ajustados ao risco numa escala mundial, ao mesmo tempo em que, através de sua estratégia de associar-se a parceiros de investimentos locais e qualificados em cada um de seus investimentos procura gerir riscos locais/de mercado. Outras informações estão disponíveis em www.silfern.com

Contatos de mídia: Todd Fogarty ou Aduke Thelwell KEKST todd.fogarty@kekst.com ou aduke.thelwell@kekst.com + 1 212 521 4800

FONTE Silverfern Group

Related Links

http://www.silfern.com