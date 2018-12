37 grupos de pacientes alzan la voz contra un reciente fallo judicial en el caso Texas v. EE. UU.

WASHINGTON, 17 de diciembre de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Después del fallo judicial del viernes en el caso de Texas v. Estados Unidos, que determinó que toda la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA por sus siglas en inglés) es inconstitucional, 37 grupos de pacientes, incluyendo March of Dimes, emitieron la siguiente declaración:

"Nuestras organizaciones, que colectivamente representan a millones de pacientes, están perturbadas por el inquietante fallo que invalida la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio en su totalidad. Este fallo elimina las protecciones críticas para las personas con condiciones preexistentes que necesitan un cuidado de la salud adecuado, accesible y económico para vivir vidas más largas y más saludables.

"Al eliminar la penalidad del ACA para individuos que no están asegurados, el Congreso no tenía el propósito de que se pudiera de nuevo cobrar más a los individuos o negarles cobertura por sus problemas de salud, que los individuos afrontaran límites a su atención médica, que compañías de seguros de salud los rechazaran por completo, o que estuvieran sujetos de nuevo a límites en la cobertura anuales y por toda la vida. Las consecuencias de esta decisión son graves para los mercados de seguros y para los millones de personas que dependen de ellos.

"Es importante que los pacientes y los consumidores entiendan que la ley actual sigue vigente, en espera de la apelación. Las personas que han comprado cuidado de la salud para 2019 de healthcare.gov seguirán cubiertas, y los millones de norteamericanos que tienen cobertura a través de la expansión del Medicaid también seguirán cubiertos.

"Nuestras comunidades conocen la importancia de la cobertura de seguros y están muy familiarizadas con el daño que se producirá si las aseguradoras tuvieran que regresar a las prácticas de cobertura y precios que discriminan a las personas con condiciones preexistentes y no cubren los servicios que necesitan.

"Cuando se apele el fallo, esperamos que el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos por el Quinto Circuito protegerá el cuidado de la salud para las personas con enfermedades crónicas".

Adult Congenital Heart Foundation

Fundación Alpha-1

Asociación de ALS

Asociación Americana de la Diabetes

Asociación Americana del Corazón

Fundación Americana del Hígado

Asociación Americana del Pulmón

Fundación de la Artritis

Comunidad de Apoyo para el Cáncer

Fundación COPD

Fundación de Crohn y Colitis

Fundación de la Fibrosis Cística

Fundación de la Epilepsia

Family Voices

Futures Without Violence

Global Healthy Living Foundation

Federación de Hemofilia de América

Fundación de Inmunodeficiencia

JDRF

Sociedad de Leucemia y Linfoma

Servicios Luteranos en América

March of Dimes

Asociación de Distrofia Muscular

Alianza Nacional sobre Enfermedad Mental

Coalición Nacional para la Supervivencia del Cáncer

Consejo Nacional de Salud

Fundación Nacional de Hemofilia

Fundación Nacional del Riñón

Sociedad Nacional de la Esclerosis Múltiple

Organización Nacional para Trastornos Raros

Fundación Nacional de la Defensa del Paciente

Fundación Nacional de la Psoriasis

Susan G. Komen

The Kennedy Forum

United Way Worldwide

WomenHeart: La Coalición Nacional para las Mujeres con Enfermedad Cardíaca

Asociación de la Hipertensión Pulmonar

FUENTE March of Dimes

SOURCE March of Dimes