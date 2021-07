370 000 jeunes entrepreneurs concourent pour les prix européens lors de la Journée mondiale des compétences de l'ONU

LONDRES, 23 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Swim.me et Scribo ont été nommés gagnants des deux concours annuels d'entreprises étudiantes de JA Europe, après s'être battus avec les meilleurs jeunes entrepreneurs d'Europe lors de Gen-E 2021, le plus grand festival de l'entrepreneuriat en Europe.

Organisé par JA Europe et accueilli cette année par JA Lithuania, le festival Gen-E combine deux prix annuels.

Voici les gagnants de l'European Enterprise Challenge :

1er - Swim.me (Grèce) qui a créé un dispositif intelligent à porter qui préserve l'orientation des nageurs aveugles dans la piscine. Le système se compose d'un bonnet de bain et de lunettes de natation écologiques et est destiné à être utilisé dans des conditions d'entraînement.

Les gagnants du Concours de l'entreprise de l'année :

1er – Scribo (Slovaquie), une solution aux marqueurs effaçables à sec qui ne sont pas recyclés et produisent un gaspillage de 35 milliards de marqueurs en plastique chaque année.

Le festival Gen-E a également vu l'annonce d'un « Prix JA Europe de l'enseignant de l'année ». C'est Sedipeh Wägner, une enseignante suédoise, qui a remporté le prix. Mme Wägner est une enseignante JA expérimentée au programme d'introduction, destiné aux migrants et aux élèves vulnérables pour les préparer au programme national.

Salvatore Nigro, PDG de JA Europe, a déclaré : « Notre intention est d'aider à stimuler les ambitions professionnelles et à améliorer l'employabilité, les compétences et les attitudes entrepreneuriales. Les jeunes entrepreneurs ont beaucoup à offrir à notre société et, chaque année, nous constatons une nouvelle vague d'enthousiasme à l'égard de la résolution des problèmes de société par l'entrepreneuriat. Les lauréats de cette année encore témoignent du fait que les jeunes entrepreneurs ne considèrent pas seulement l'entreprise comme un moyen d'atteindre une fin financière, mais aussi comme une plateforme permettant d'améliorer la société et d'aider les personnes qui les entourent. »

Les sponsors de cette année sont Citi Foundation , FedEx , ManpowerGroup , BNY Mellon. AmCham EU , Bloomberg ainsi que le partenaire technologique Avanade .

