3B SMART ANATOMY - la nouvelle génération de modèles anatomiques

3B Scientific s'est associé à 3D4Medical pour créer une vaste bibliothèque de cours 3B SMART ANATOMY. 3D4Medical est le leader mondial dans le développement d'un contenu anatomique tridimensionnel réaliste rendu dans un environnement 3D virtuel.

3B Scientific a activement façonné la façon dont les étudiants apprennent l'anatomie humaine depuis des décennies. Grâce à son réseau mondial de spécialistes et dans le but de faire progresser l'éducation médicale, la réalisation du concept de " rencontre virtuelle de la réalité " pour l'anatomie était la prochaine étape naturelle : fournir des modèles virtuels en 3D avec des modèles réels.

3B SMART ANATOMY est une combinaison exclusive de modèles anatomiques réalistes et de modèles virtuels incroyablement détaillés dans la plate-forme Complete Anatomy (application et logiciel).

Chaque modèle d'anatomie original 3B Scientific® est maintenant fourni avec une étiquette Smart Label qui donne accès à ces cours virtuels 3B SMART ANATOMY ainsi qu'à une extension de garantie de 3 à 5 ans. Le tout sans frais supplémentaires pour le client.

Cours d'anatomie, quiz et atlas d'anatomie 3D les plus précis.

Avec les cours 3B SMART ANATOMY, les clients ont désormais accès à 23 conférences sur l'anatomie, 117 modèles virtuels interactifs et 39 quizz. Ceux-ci seront continuellement élargis pour inclure d'autres sujets de cours d'anatomie. L'application d'anatomie complète héberge ces cours et est l'atlas d'anatomie 3D le plus précis qui soit. Complete Anatomy offre des performances ultra-haute performance sur toutes les plates-formes (smartphones, tablettes et ordinateurs) et un contenu haute résolution avec 17 000 composants anatomiques interactifs qui ont déjà valu plusieurs prix à son développeur 3D4Medical.

Un autre avantage de l'anatomie complète est qu'elle fournit aux enseignants et aux étudiants en médecine un outil pour enseigner, étudier et présenter l'anatomie humaine. Avec le logiciel, les étudiants peuvent apprendre " sur le pouce ", tester leurs connaissances dans des quiz et se préparer aux examens. Les enseignants peuvent utiliser le Curriculum Manager pour préparer leurs cours d'anatomie (ou gagner du temps avec le matériel de cours préparé), créer des questions individuelles pour leurs élèves, et suivre leurs progrès d'apprentissage.

Pour ceux qui veulent tester Complete Anatomy, la Smart Label sur les modèles 3B SMART ANATOMY offre un autre avantage : une version d'essai gratuite de trois jours de la version complète de Student Plus peut être téléchargée par quiconque scanne l'étiquette après enregistrement du modèle.

Formation médicale avec 3B SMART ANATOMY : Là où le virtuel rencontre le réel !

A propos du groupe 3B Scientific

3B Scientific a été fondée à Hambourg en 1948 et est devenue le premier fabricant mondial de modèles éducatifs anatomiques et biologiques. 3B Scientific est représenté dans plus de 100 pays à travers le monde et vise à améliorer les soins médicaux et de santé par la qualité, l'étendue et la portée mondiale des produits éducatifs et de simulation pertinents.

Pour en savoir plus sur 3B Scientific et 3B SMART ANATOMY, visitez 3bscientific.com.

À propos de 3D4Medical

3D4Medical transforme l'apprentissage et la pratique médicale dans le monde entier et ouvre la voie à la création d'applications et de plateformes 3D révolutionnaires pour la technologie médicale. 3D4Medical vise à améliorer la vie des patients, des étudiants, des professionnels de la santé et des éducateurs dans le monde entier.

Pour en savoir plus sur 3D4Medical, visitez 3d4medical.com.

Links:

3bscientific.fr

#3bsmartanatomy

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/951013/3B_Smart_Anatomy_by_3B_Scientific.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/951012/3B_Scientific_Logo.jpg

Contact :

France 3B Scientific sarl

Service commercial: f3bs@3bscientific.com

8 rue Jean Monnet | ZI Parc 3 | 68870 Bartenheim | France

+33-(0)-389707520

SOURCE 3B Scientific