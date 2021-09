3DMed Diagnostics doa suprimentos médicos para apoiar combate à COVID-19 no Camboja

A doação ajudará o Camboja a controlar melhor a COVID-19 com equipamentos e suprimentos médicos para testes, detecção e diagnóstico da COVID-19, incluindo uma estação de trabalho automatizada de preparação de amostras ANDiS 3100, um sistema automatizado de extração de ácido nucleico ANDiS 350, uma estação de trabalho de manuseio de líquidos ANDiS 300, um instrumento de PCR quantitativo em tempo real, um kit de detecção rápida RT-qPCR do SARS-CoV-2 ANDiS e um kit de extração de ácido nucleico.

Em colaboração com o Institut Pasteur du Cambodge (IPC), uma instituição de pesquisa sem fins lucrativos do Camboja, a 3DMed visa melhorar muito a eficiência do laboratório nos testes e na detecção da COVID-19 no Camboja. Em comparação com o tempo de resposta de quatro a cinco horas dos métodos regulares de teste, as soluções de teste rápido da 3DMed podem produzir resultados em 70 minutos, o que é crucial para realizar o rastreamento e teste de ácido nucleico em larga escala em todo o Camboja.

A doação também inclui kits de teste capazes de detectar a variante Delta e todas as outras variantes de interesse (VOI) e variantes de preocupação (VOC) identificadas pela OMS, o que permitirá que a autoridade de saúde detecte e controle com precisão a disseminação das variantes da COVID.

Com o recente surto da variante Delta, o governo do Camboja está enfrentando um grande desafio para controlar a disseminação da COVID-19. Durante a cerimônia, o Sr. Neang Samrith Komar, cônsul geral do Reino do Camboja em Xangai, expressou seu agradecimento à China por sua amizade fraternal e compartilhou sua crença de que o Camboja vencerá essa luta contra a pandemia.

Caifu Chen, diretor de tecnologia da 3DMed, disse que, desde o início do surto da COVID-19, a empresa continua a apoiar mais de 60 países e regiões em sua batalha contra a pandemia. "Estamos orgulhosos de apoiar o povo cambojano durante esse momento tão difícil e esperamos que possam superar a epidemia em breve."

Sobre a 3DMed Diagnostics:

Fundada em Xangai em 2010, a 3DMed Diagnostics é uma das primeiras empresas a oferecer serviços de teste médico de precisão em oncologia na China. Com experiência de longa data nessa área, a 3DMed Diagnostics se tornou uma das líderes de mercado em diagnósticos de oncologia de precisão na China desde que se tornou subsidiária do grupo.

