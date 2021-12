3DS OUTSCALE, fleuron français garant du Cloud d'hyper-confiance à travers le monde

- La stratégie d'expansion de 3DS OUTSCALE s'impose à l'échelle mondiale

- Un Cloud de confiance multi-local, garantissant la souveraineté et la sécurité des données selon la réglementation locale

PARIS, 20 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Pionnier français du cloud computing et premier à croire en France à l'IaaS, 3DS OUTSCALE, filiale de Dassault Systèmes, semble toujours avoir une longueur d'avance. 3DS OUTSCALE s'attache à répondre aux exigences de conformité les plus fortes en faisant certifier par des tiers de confiance, son organisation et son infrastructure. L'entreprise s'est d'ailleurs vu récemment recevoir la qualification SecNumCloud délivrée par l'ANSSI. Pour rester à l'état de l'art, ce fleuron technologique mise sur l'excellence technologique, mais aussi des valeurs humaines comme la solidarité, l'éthique, la responsabilité sociétale ou la parité. C'est dans le but d'étendre son savoir-faire français au-delà des frontières que 3DS OUTSCALE poursuit son développement dans le monde.

3DS OUTSCALE accélère sa stratégie de conquête à l'international

Les dépenses en services de cloud public devraient peser 14,2% des dépenses IT dans le monde en 2024 selon un rapport Gartner. De fait, la volonté d'accélération forte de 3DS OUTSCALE s'inscrit dans cette optique.

Quelques mois après l'ouverture de son pôle asiatique OUTSCALE K.K, qui a permis le déploiement de son offre sur trois data centers autour de Tokyo, 3DS OUTSCALE revendique sa volonté forte d'exportation au-delà des frontières françaises. En créant des sociétés sur chacun des marchés ciblés, 3DS OUTSCALE garantit la souveraineté et la sécurité des données selon la réglementation locale du pays d'implantation. C'est la poursuite de la promesse d'être un Cloud de confiance multi-local.

Labellisée Cloud de Confiance, 3DS OUTSCALE s'appuie notamment sur sa technologie de pointe et ses certifications correspondant aux normes les plus rigoureuses.

Enfin, 3DS OUTSCALE développe également son propre logiciel d'orchestration, TINA OS, garantissant une maîtrise complète du Cloud. Ce logiciel a vocation à orchestrer et automatiser l'ensemble des ressources Cloud.

David Chassan, Directeur de la Stratégie chez 3DS OUTSCALE commente : "L'adoption du Cloud Computing et le fort potentiel de croissance du marché mondial nous conforte dans notre position. Nous voulons faire de 3DS OUTSCALE la référence en matière de Cloud souverain et de confiance, pour les organisations privées ou publiques désireuses et soucieuses de stocker leurs données en toute sécurité. Aussi, notre internationalisation prouve que nous sommes conscients des innovations qui font aujourd'hui notre écosystème. Cette démarche nourrit l'ambition de répondre au mieux aux marchés adressés mais aussi d'identifier les technologies prometteuses de demain."

