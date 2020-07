3Forge opent kantoor in Londen

Nieuw kantoor in het VK voor meer lokale ondersteuning voor zijn Europese bank- en beursklanten

NEW YORK en LONDEN, 23 juli 2020 /PRNewswire/ -- 3Forge, een leider op het gebied van datavirtualisatietechnologie, heeft vandaag aangekondigd dat het zijn mondiale aanwezigheid verder heeft versterkt met de opening van een kantoor in Londen. Het kantoor van 3Forge in het Verenigd Koninkrijk, dat zich in Canary Wharf bevindt, stelt het in New York gevestigde bedrijf in staat om de lokale ondersteuning van zijn grote klantenbestand, met inbegrip van drie van de grootste banken ter wereld die actief zijn in de Britse en continentale Europese market, aanzienlijk te vergroten.

Tevens zorgt de uitbreiding voor belangrijke groeimogelijkheden voor het bedrijf om zijn op de eerste plaats gerangschikte analyse AMI-platform aan te bieden dat snelle, nauwkeurige en inzichtelijke data-analyse levert aan bedrijven. Ook geeft dit het bedrijf meer toegang tot de diepe pool van technologietalent in de regio om aan de toekomstige groeivraag te voldoen.

De oprichter en directeur technologie, Robert Cooke, merkte op: "De opening van ons kantoor in Londen is een belangrijke mijlpaal in ons tienjarig traject. Dankzij onze Europese expansie kunnen we dichter bij onze snelgroeiende mondiale bankklanten staan en zijn we in staat om hen het hoogst mogelijke niveau van ondersteuning te bieden."

Het bedrijf heeft ook aangekondigd dat John Soulis en Kim Akius zijn benoemd tot de eerste klantgerichte ingenieurs op het kantoor in het VK. "Het is een geluk voor ons dat John en Kim zijn toegetreden tot ons succesvolle en toegewijde technologieteam," aldus Cooke. "Wij kijken uit naar hun bijdragen."

