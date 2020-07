3Forge ouvre un bureau à Londres

Ce nouveau bureau au Royaume-Uni va renforcer la prise en charge locale de ses clients bancaires et d'échange en Europe

NEW YORK et LONDRES, 23 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, 3Forge, un leader de la technologie de virtualisation des données, a annoncé qu'elle avait encore renforcé sa présence mondiale avec l'ouverture d'un bureau à Londres. Le bureau de 3Forge au Royaume-Uni, situé à Canary Wharf, permet à l'entreprise qui a son siège à New York d'intensifier sensiblement la prise en charge de sa vaste clientèle internationale, laquelle inclut trois des plus grandes banques mondiales qui sont actives au Royaume-Uni et sur le marché de l'Europe continentale.

Cette expansion crée également d'importantes perspectives de croissance pour la société pour proposer sa plateforme AMI d'analytique de tout premier plan qui offre aux entreprises une analytique rapide, précise et utile des données, et elle donne également à la société un meilleur accès au vaste vivier de talents de la technologie dans la région, afin qu'elle puisse répondre aux futures exigences de sa croissance.

Pour le fondateur et directeur technologique, Robert Cooke : « L'ouverture de notre bureau de Londres pose un jalon important dans notre parcours d'une décennie. Notre expansion en Europe nous permet de nous rapprocher de notre clientèle bancaire mondiale en plein essor, ce qui nous permet de leur offrir plus facilement le plus haut niveau d'appui possible. »

La société a également annoncé que John Soulis et Kim Akius avaient été désignés ingénieurs au service des clients au bureau britannique. « Nous avons la grande chance que John et Kim aient rejoint notre équipe technologique accomplie et dévouée », explique Cooke. « Nous nous réjouissons à la perspective de leur contribution. »

3Forge continue d'améliorer sa plateforme d'entreprise évolutive basée sur le Web, facilitant le remplacement des anciennes applications, augmentant la productivité, réduisant les délais de commercialisation tout en diminuant considérablement le coût total de possession (CTP) de 50 pour cent. 3Forge est le leader du marché de la visualisation des données en temps réel et historiques de première catégorie grâce à de nombreux cas d'utilisation. Lors de tests indépendants de la plateforme 3Forge AMI réalisés par le Securities Technology Analysis Center (STAC), la technologie Web légère de la plateforme AMI a dépassé les performances en temps réel des logiciels frontaux leaders traditionnels. 3Forge LLC a son siège à New York, NY. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.3forge.com et linkedIncom/company/3forge.

