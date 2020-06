3Forge remporte le prix de meilleure plateforme analytique sell-side

La plateforme d'AMI axée sur la performance reçoit la première place du comité Waters 2020 de technologie sell-side pour la deuxième année consécutive

NEW YORK, 29 juin 2020 /PRNewswire/ -- 3Forge a annoncé aujourd'hui que sa plateforme AMI axée sur la performance a été nommée lauréate dans la catégorie « Best Sell-Side Analytics Product » (meilleur produit d'analytique côté vendeur) lors des prix Waters Sell-Side Technology Awards 2020.

« Les outils analytiques puissants sont la clé d'un avantage concurrentiel dans cet écosystème axé sur les données, donc nous sommes ravis que Waters ait reconnu notre leadership dans ce secteur. Nos clients, qui comprennent trois grandes banques d'investissement, dépendent des meilleurs analystes quantitatifs et scientifiques des données dans le monde. Ils dépendent, à leur tour, de la technologie de 3Forge pour une analyse des données rapide, précise et exotique », a déclaré le fondateur et directeur technique de 3Forge, Robert Cooke.

Grâce à l'analyse prédictive d'AMI combinée à des techniques de visualisation avancées, la plateforme permet aux clients de 3Forge de comprendre plus en profondeur les tendances des données et de découvrir des opportunités cachées qui ne peuvent pas être trouvées ailleurs.

AMI est la seule plateforme proposant aux utilisateurs un accès Big Data en temps réel à des informations complexes entre des systèmes différents sur un tableau de bord unifié et basé sur le Web. Les entreprises ont considérablement réduit le temps de développement et les coûts en tirant parti de cette plateforme puissante et riche en fonctionnalités. Elle exploite l'infrastructure de données existante d'une organisation, relie des données disparates à volonté pour créer rapidement des visualisations en temps réel.

À propos de 3Forge LLC

3Forge continue d'améliorer sa plateforme d'entreprise évolutive basée sur le Web, facilitant le remplacement des anciennes applications, augmentant la productivité, réduisant les délais de commercialisation tout en diminuant considérablement le coût total de possession (CTP) de 50 pour cent. 3Forge est le leader du marché de la visualisation des données en temps réel et historiques de première catégorie grâce à de nombreux cas d'utilisation. Lors de tests indépendants de la plateforme 3Forge AMI réalisés par le Securities Technology Analysis Center (STAC), la technologie Web légère de la plateforme AMI a dépassé les performances en temps réel des logiciels frontaux leaders traditionnels. 3Forge a reçu de Waters Technology le prix de la meilleure technologie sell-side en 2020 et 2019. Le siège social de 3Forge LLC est situé à New York, dans l'État de New York. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.3forge.com et linkedIn.com/company/3forge.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Peter Sibirzeff

Responsable du développement commercial

3Forge LLC

Mobile : +1.646.321.4139

[email protected]

SOURCE 3Forge