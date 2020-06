3Forge wint onderscheiding voor beste analytics aan verkoperszijde

Performance Platform van AMI voor het tweede jaar op rij nummer 1 bij Waters 2020 Sell-Side Technology-jury

NEW YORK, 29 juni 2020 /PRNewswire/ -- 3Forge heeft vandaag aangekondigd dat het AMI Performance Platform is uitgeroepen tot winnaar in de categorie 'Best Sell-Side Analytics Product' bij de Waters Sell-Side Technology Awards 2020.

"Krachtige analytics zijn toonaangevend voor een concurrentievoordeel in dit datagedreven ecosysteem, dus we zijn erg blij dat Waters onze leidinggevende positie op dit gebied heeft erkend. Onze klanten, waaronder drie belangrijke investeringsbanken, zijn afhankelijk van de meest geavanceerde quants- en datawetenschappers ter wereld. Zij zijn op hun beurt afhankelijk van 3Forge-technologie voor snelle, nauwkeurige en exotische data-analyse ", aldus 3Forge-oprichter en CTO Robert Cooke.

Met AMI's voorspellende analytics, in combinatie met geavanceerde visualisatietechnieken, stelt het platform 3Forge-klanten in staat om meer inzicht te krijgen in datatrends en om verborgen kansen te ontdekken die nergens anders te vinden zijn.

AMI is het enige platform dat gebruikers real-time Big Data-toegang biedt tot complexe informatie in verschillende systemen op een uniform, webgebaseerd dashboard. Bedrijven hebben de ontwikkeltijd en -kosten aanzienlijk verminderd door gebruik te maken van dit krachtige, veelzijdige platform. Het maakt gebruik van de bestaande gegevensinfrastructuur van een organisatie en verbindt naar eigen inzicht verschillende data om snel te zorgen voor real-time visualisaties.

3Forge gaat door met het verfijnen van zijn schaalbare webgebaseerde bedrijfsplatform, waardoor vervanging van verouderde applicaties eenvoudiger wordt, de productiviteit wordt verhoogd, de marktgang wordt versneld en de Total Cost of Ownership (TCO) drastisch wordt verlaagd met 50 procent. 3Forge is marktleider in real-time en historische datavisualisatie in Tier 1 voor een groot aantal gebruiksscenario's. Bij onafhankelijke tests van het 3Forge AMI-platform door het Securities Technology Analysis Center (STAC) overtrof de lichtgewicht webtechnologie van AMI de real-time prestaties van traditionele zware front-ends. 3Forge ontving in 2020 en 2019 de Best Sell Side Technology-onderscheiding van Waters Technology. 3Forge LLC heeft zijn hoofdkantoor in New York, NY. Ga voor meer informatie naar www.3forge.com en linkedIn.com/company/3forge.

