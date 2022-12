3irobotix obtient la certification TÜV pour garantir la confidentialité des utilisateurs

SHENZHEN, Chine, 14 décembre 2022 /PRNewswire/ -- 3irobotix (ou « la Société »), un important fournisseur de technologies et de services de robotique mobile, a obtenu un certificat tiers essentiel sur la protection de la vie privée, alors que la Société accentue ses efforts en matière de sécurité de l'information pour assurer la confidentialité des utilisateurs.

Le 30 novembre, la Société a reçu le certificat ETSI EN 303 645 V2.1.1 délivré par TÜV, un organisme tiers de contrôle et de certification de renommée internationale basé en Allemagne. La certification TÜV est un label de qualité mondial qui atteste que le produit répond aux normes de sécurité internationales.

La délivrance d'un tel certificat démontre que les produits de 3irobotix répondent aux normes de l'industrie en vertu des termes du certificat ETSI EN 303 645 V2.1.1 qui examine la sécurité du réseau et la protection de la vie privée, en particulier pour les produits de consommation Internet des objets (IdO).

« Nous mettons l'accent sur la conception de nos produits du point de vue des utilisateurs, et nous avons toujours accordé la priorité à la protection de la vie privée des utilisateurs, a déclaré Wu Zexiao, directeur général adjoint de 3irobotix. Grâce à la certification de TÜV, nous pouvons démontrer que nous sommes engagés à développer des produits robotiques qui répondent aux normes les plus élevées de l'industrie pour la sécurité des produits et des données. »

Alors que l'intelligence artificielle est devenue un moteur important de la quatrième révolution industrielle (industrie 4.0), les préoccupations concernant les données personnelles et les questions éthiques qui en découlent ont émergé au cours des dernières années. Sur ce front, l'Institut européen des normes de télécommunications (ETSI), une organisation indépendante à but non lucratif dans le domaine de l'information et des communications, a travaillé avec les fabricants de produits, les institutions universitaires et les agences gouvernementales pour développer les normes de l'industrie, et a lancé en 2020 la norme ETSI EN 303 645.

Cette norme vise à offrir une évaluation efficace et complète pour empêcher les cybercriminels de lancer des attaques par déni de service distribué (DDoS) ou de tenter de prendre le contrôle de périphériques globaux, afin de réduire les risques de fuites de données personnelles.

Plus précisément, pour l'évaluation des produits de 3irobotix, les évaluations de TÜV ont principalement porté sur des domaines tels que l'organisation et la gestion de l'entreprise, la recherche et le développement de produits, l'exploitation et la maintenance, la sécurité et la garantie des équipements, le contrôle des risques et la planification de la sécurité de la vie privée, entre autres. TÜV a également déployé plus de 200 tests de perméabilité.

Les résultats des tests ont démontré que les produits et services logiciels de 3irobotix avaient atteint le premier niveau international de protection des données personnelles. Cette reconnaissance est essentielle à la marque et constitue un facteur important qui stimule la mise à niveau des produits et le processus d'itération de 3irobotix.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1966423/image_5026263_39739321.jpg

SOURCE 3irobotix