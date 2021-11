4 000 participants se réunissent à l'occasion de la BLOCKCHANCE 2021 pour discuter du changement climatique, de la réglementation et de la tokénisation

Du 2 au 4 décembre 2021, BLOCKCHANCE Europe 2021 ouvrira les portes de la Chambre de commerce de Hambourg, en Allemagne, à plus de 4 000 participants et 120 intervenants . Les participants se joindront à l'événement soit en personne (s'ils sont vaccinés ou guéris), soit virtuellement.

Blockchain et changement climatique : transparence et impact durable

Avec la COP26 qui bat son plein et la facture énergétique exorbitante du bitcoin, le changement climatique figure en bonne place dans l'agenda. Pascal van Knijff, PDG de Future of Trust, expliquera comment la blockchain peut soutenir la réalisation des objectifs de développement durable (ODD). Katharina Gehra, PDG d'Immutable Insights, exposera les investissements dans la blockchain, conformément aux normes ESG. Robin Klemens, co-président du Hyperledger Climate Action and Accounting SIG, se penchera sur les systèmes ouverts de comptabilité climatique.

« La transformation numérique est le catalyseur ultime pour atteindre les ODD. Nous pouvons créer des écosystèmes perturbateurs pour réaliser une vision qui nous permettra d'améliorer la qualité de vie et l'environnement dans lequel nous vivons », a déclaré Pascal van Knijff, PDG de Future of Trust.

Jaime Leverton, PDG de Hut 8 Mining, analysera le bitcoin et l'exploitation minière durable, sujets de controverse qui vont de pair. Lennart Ante, de Blockchain Research Lab, et Peter Marggraff, PDG de Crypto Supply, parleront de l'impact du bitcoin et de la manière dont il contraste avec son potentiel économique.

Règlementation de la blockchain - faire briller la lumière dans les ténèbres

Des décideurs politiques de haut niveau de la Commission européenne tels que Lukas Repa, responsable principal des politiques de la fintech et de la blockchain, et Björn Sören Gigler, responsable principal de l'innovation numérique, passeront au peigne fin la réglementation des technologies numériques, tandis que Stephan Breidenbach, responsable des questions politiques et juridiques chez GermanZero, se penchera sur l'avenir de la législation numérique.

« Ce qui rend BLOCKCHANCE si intéressant, c'est la grande diversité que nos intervenants apportent au débat. La recherche dans le domaine de la blockchain est liée à l'économie réelle, alors que les investisseurs ont un accès direct à des cas d'utilisation commerciale », déclare Fabian Friedrich, PDG de BLOCKCHANCE.

Tokénisation et NFT

La tokénisation et la passerelle vers une économie basée sur les jetons constituent également des points forts qui seront présentés par Yael Tamar, cofondateur de SolidBlock, qui associe la tokénisation à l'avenir de la finance. Konstantin Graf, cofondateur de Kollektor, analysera le battage médiatique autour des jetons non fongibles (NFT), tandis que Marc Buckley, consultant au Forum économique mondial, parlera des investissements tokenisés. Fabian Vogelsteller, un vétéran de la blockchain depuis les premiers jours d'Ethereum, qui a proposé la norme des jetons, montera également sur scène à Hambourg.

Il ne s'agit là que d'un aperçu de BLOCKCHANCE 2021, qui comprendra d'autres sessions sur les paiements numériques, les actifs numériques et le potentiel d'un univers multi-blockchain.

BLOCKCHANCE présente la blockchain et les technologies émergentes pour un avenir positif et durable. Notre curiosité optimiste attire et crée une communauté de personnes partageant les mêmes idées, de leaders d'opinion et de visionnaires. Tous ensemble, nous pouvons façonner le monde de demain. En tant que membre fondateur du groupe d'intérêt européen Inatba, BLOCKCHANCE est considéré comme un hub innovant dans la communauté de la blockchain. BLOCKCHANCE Europe est l'événement phare de la blockchain et de la technologie des registres distribués en Europe. Depuis 2018, en collaboration avec le premier maire de Hambourg Peter Tschentscher et la Chambre de commerce de Hambourg, BLOCKCHANCE fait de Hambourg un haut lieu du secteur de la blockchain en Europe.

