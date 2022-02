4 Dicas para reduzir a oleosidade do rosto

1. Lave seu rosto no máximo 2x por dia: Qualquer rotina de skincare começa com a limpeza. Para a pele oleosa, este passo é ainda mais importante pois elimina a oleosidade do rosto e traz sensação de conforto para a pele. A primeira dica para quem tem esse tipo de pele é lavar o rosto no máximo 2 vezes no dia com um sabonete que combata a oleosidade, proporcione um efeito matificante e, preferencialmente, tenha ingredientes adstringentes, antissépticos e calmantes. Para quem tem a pele oleosa, mais importante do que o momento da limpeza, é a sensação de pele limpa por mais tempo.

2. Nunca durma de maquiagem

Mesmo que seja algo muito falado por dermatologistas, não é difícil encontrar quem acabe pulando essa etapa por causa do cansaço no fim do dia. No entanto, esse pequeno descuido agrava o problema da oleosidade por conta do acúmulo de resíduos nos poros dilatados. Este hábito pode favorecer o aparecimento de acne, aumentar o aspecto brilhoso e ainda provoca o envelhecimento precoce da pele. Então evite!

3. Não use produtos oleosos

Esse tipo de pele já produz uma grande quantidade de sebo naturalmente, portanto, a terceira dica indispensável é nunca optar por produtos oleosos mesmo que as promessas sejam irresistíveis. Por isso:

O sabonete precisa ser leve e não oleoso

O hidratante precisa ser leve, não oleoso e preferencialmente matificante

O protetor solar precisa ser sem óleo

4. Conheça as linhas Dermotivin® Oil Control e Dermotivin® Salix

Para quem sofre com a pele muito oleosa, a linha Dermotivin® Oil Control é a opção ideal pois proporciona ação refrescante, calmante de pele e antisséptica, devido a presença do mentol. Após o uso a pele fica imediatamente limpa, matificada e com sensação de refrescância proporcionada pelos ingredientes adstringentes da fórmula. A linha Oil Control ainda tem a versatilidade de formatos: sabonete líquido 70ml, 120ml e 300ml, sabonete em barra 90g e o sabonete em espuma 130ml. Você quem escolhe o melhor formato para você!

Já a linha Dermotivin® Salix, que contém ácido salicílico, é indicada para peles muito oleosas e acneicas. Ela auxilia na limpeza profunda dos poros, no combate da acne e ainda promove suave esfoliação, auxiliando na renovação celular e melhora da aparência da pele. A linha Salix também tem a versatilidade de formatos: sabonetes líquidos 70ml, 120ml e 300ml, sabonete em barra 90g e sabonete em espuma 130ml.

Dica extra: sempre procure um dermatologista para entender qual a melhor opção para o seu tipo de pele. E, se estiver grávida, consulte também seu obstetra antes de seguir com qualquer dica oferecida.

1 Sociedade Brasileira de Dermatologia – "Tipos de Pele" - https://www.sbd.org.br/tipos-de-pele/

Sobre a Galderma

A Galderma, maior empresa global independente de dermatologia do mundo, foi criada em 1981 e atualmente está presente em mais de 100 países. Com um extenso portfólio de medicamentos de prescrição, soluções estéticas e produtos para o consumidor, a empresa faz parceria com profissionais de saúde em todo o mundo para atender as necessidades de saúde da pele das pessoas ao longo da vida. A Galderma é líder em pesquisa e desenvolvimento de soluções cientificamente definidas e clinicamente comprovadas para a pele. Para mais informações, visite www.linhadermotivin.com.br.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1754645/Picture1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1754646/Picture2.jpg

FONTE Galderma

SOURCE Galderma