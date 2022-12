4 dicas simples para uma boa noite de sono por Ninja Brindes

SÃO PAULO, 27 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Passar a noite em claro é muito desagradável. Quando essa situação faz parte do cotidiano, é preciso procurar um profissional para analisar de perto o que está acontecendo e prescrever um diagnóstico. Quando acontece esporadicamente, porém, é preciso tomar atitudes práticas.

A Ninja Brindes preparou essa matéria com 4 dicas de produtos que fazem parte do dia a dia da maior parte das pessoas e que podem ser de auxílio para uma boa noite de sono. Confira!

4 dicas para dormir bem

Muitas pessoas convivem com a insônia e acabam achando normal se sentirem irritadiças durante o dia. Mas a verdade é que grande parte desse problema pode ser aliviado com pequenas alterações na rotina diária.

Observe algumas delas:

Ambiência para o sono

Existem músicas de qualidade, calmas e ritmadas que podem ajudar a relaxar a mente para uma boa noite de sono. Colocar uma caixa de som na mesinha ao lado da cama com uma música baixa ou até mesmo com meditação guiada, pode induzir ao sono rapidamente.

Atividades físicas

O instituto Urho Kekkonen, na Finlândia, conduziu um estudo mostrando o quanto as atividades físicas podem fazer bem para a qualidade do sono. Segundo os dados divulgados, pessoas que praticavam esportes apresentavam mais disposição e bem-estar. O resultado se convertia em melhores noites de sono.

O instituto Urho Kekkonen, na Finlândia, conduziu um estudo mostrando o quanto as atividades físicas podem fazer bem para a qualidade do sono. Segundo os dados divulgados, pessoas que praticavam esportes apresentavam mais disposição e bem-estar. O resultado se convertia em melhores noites de sono.

Carregar uma ecobag com todos os itens necessários para praticar exercícios pode ser um incentivo para não esquecer dos bons hábitos.

Máscara de dormir

O corpo é sábio, regido por ciclos. Um deles é o ciclo sono-vigília, que é como se fosse um alarme, que soa na hora que o corpo entende que chegou o momento de dormir. Para que esse ciclo se inicie, é preciso que a luz do sol comece a ir embora. Quando a ausência de luz está praticamente completa, a melatonina começa a fazer efeito, induzindo ao sono.

Uma boa máscara de dormir pode ser útil nessa ocasião.

Ruído contínuo

Experimente também o "barulho contínuo". Pode ser, por exemplo, um miniventilador de mesa ou algum som constante que pode induzir ao sono. Muitas pessoas são adeptas a esses ruídos e dizem que dormem melhor ao ouvir esse som.

É possível colocar também fones de ouvidos com o barulho da água em riachos, som do mar batendo no cais ou outros cenários da natureza. Portanto, fones de ouvidos ou ventiladores de mesa são ótimas opções para o "ruído contínuo" que induz ao sono.

O corpo precisa desacelerar para que o relógio biológico entenda que é a hora de ativar o organismo para o "modo sono". Ter uma rotina de sono, indo dormir sempre no mesmo horário, por exemplo, é uma das formas de enviar o código certo para o organismo.

É preciso ter em mente que um ser humano normal precisa de sete a nove horas de sono por dia. Acordar leve e sentindo disposição é uma das maiores dádivas de dormir bem.

