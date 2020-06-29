4-й Всемирный интеллектуальный конгресс открылся в Тяньцзине в формате онлайн-конференции

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The 4th World Intelligence Congress

Jun 29, 2020, 10:35 ET

ТЯНЬЦЗИНЬСКОМ, Китай, 29 июня 2020 г. /PRNewswire/ -- Во второй половине дня 23 июня 4-й Всемирный интеллектуальный конгресс открылся в Тяньцзиньском театре «Медиа». Заместитель председателя ВК НПКСК, председатель Китайской ассоциации науки и техники Вань Ган принял участие в церемонии открытия и выступил с программной речью. В ходе мероприятия также выступил с речью секретарь парткома КПК г. Тяньцзинь Ли Хунчжун. Директор Академии инженерных наук Китая Ли Сяохун в ходе видео-моста поздравил участников с открытием конгресса. Исполнительный заместитель председателя Китайской ассоциации науки и техники Хуай Цзиньпэн, мэр Тяньцзиня Чжан Гоцин, исполнительный заместитель заведующего Государственной пресс-канцелярии по делам интернет-информации Китая Ян Сяовэй приняли участие в мероприятии. Мэр Сеула Пак Вон Сун в ходе видео-моста выступил с речью. Церемонию открытия вел председатель Всемирной федерации инженерных организаций Гун Кэ. Число посетителей, которые смотрели церемонию открытия и конференцию на 40 веб-сайтах и платформах прямой трансляции, достигло 58,6 млн. А общее количество просмотров составило 392 млн.

Night view of Tianjin, host city of the 4th WIC
Night view of Tianjin, host city of the 4th WIC
Venue of the Fourth World Intelligence Congress
Venue of the Fourth World Intelligence Congress
Night view of Tianjin, host city of the 4th WIC Venue of the Fourth World Intelligence Congress

Вань Ган отметил, что эта конференция является приглашением международного сообщества к сотрудничеству, с которым выступили китайские ученые и предприятия в области искусственного интеллекта. Мы будем использовать большие данные и блокчейн и вводить новшества в облачные сервисы для предотвращения эпидемии и борьбы с ней; содействовать развитию новых отраслей промышленности, продвигать интеллектуализацию и оцифровку всей цепочки промышленности и продолжать содействовать тесной интеграции искусственного интеллекта и реальной экономики; создавать новую платформу для трудоустройства; создавать платформу с открытым исходным кодом и открытой платформой для формирования бренда «Технологичный и инновационный Китай», продолжать углублять фундаментальные исследования, создавать платформу для развития искусственного интеллекта мирового класса и промышленную экосистему, продвигать международное сотрудничество в области искусственного интеллекта.

Ли Хунчжун в своем выступлении отметил, что Тяньцзинь всесторонне способствует стратегическому планированию нового поколения индустрии искусственного интеллекта, а интеллектуальные технологии становятся основной движущей силой высококачественного развития города. Тяньцзинь возьмет на себя инициативу по вступлению в новую эру интеллекта, продвинет строительство города-пионера четвертой промышленной революции и приложит все усилия, чтобы создать город инновационных и интеллектуальных технологий, расширенных возможностей в области интеллектуальной промышленности; создаст интеллектуально развитый экологический город. А также продолжит оптимизировать бизнес-среду и укреплять внутреннее и внешнее всестороннее сотрудничество в этой области.

Ли Сяохун сказал, что Тяньцзинь вступил на новый путь развития стимулирования за счет инноваций в индустрии интеллектуальных технологий, которое направляет умные технологические отрасли; перспективы развития умного порта в Тяньцзине имеют большой потенциал.

Пак Вон Сун отметил, что этот год является решающим годом для масштабного строительства сетей 5G в Тяньцзине, и надеется, что Сеул и Тяньцзинь укрепят обмены и поделятся опытом в создании интеллектуальной промышленной инфраструктуры.

В ходе конгресса представители мировой индустрии интеллектуальных технологий и научных кругов выступили с речами в режиме реального времени и посредством видеосвязи. Среди выступающих были: академик Академии инженерных наук Китая Гао Вэньцзю, председатель совета директоров компании «Tencent» Ма Хуатэн, постоянный профессор физического факультета Массачусетского технологического института Макс Тегмарк, председатель правления корпорации «Lenovo» Ян Юаньцин, вице-президент корпорации «Intel» Ян Сюй, лауреат Нобелевской премии по экономике Эдмунд С. Фелпс, председатель комиссии по технологиям корпорации «Alibaba» Ван Цзянь, академик Академии инженерных наук Китая и лауреат премии Тьюринга Радж Редди и др.

Тема данного конгресса звучала как «Новый разумный век: инновации, расширение прав и возможностей, экология». С помощью метода «четыре в одном» – конференция, выставка, конкурс + тестирование умных технологий – в онлайн формате были проведены презентации, брифинги, двусторонние беседы, тестирование и выставка умных технологий и шесть облачных мероприятий, в том числе мировой конкурс вызова умного вождения, конкурс умной безопасности «Пятое пространство», конкурс предпринимателей «Haihe Talent» в Тяньцзине и 13 облачных форумов. Еще были проведены онлайновое и местное подписание соглашений.

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SOURCE The 4th World Intelligence Congress

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