4-й Всемирный интеллектуальный конгресс открылся в Тяньцзине в формате онлайн-конференции

Вань Ган отметил, что эта конференция является приглашением международного сообщества к сотрудничеству, с которым выступили китайские ученые и предприятия в области искусственного интеллекта. Мы будем использовать большие данные и блокчейн и вводить новшества в облачные сервисы для предотвращения эпидемии и борьбы с ней; содействовать развитию новых отраслей промышленности, продвигать интеллектуализацию и оцифровку всей цепочки промышленности и продолжать содействовать тесной интеграции искусственного интеллекта и реальной экономики; создавать новую платформу для трудоустройства; создавать платформу с открытым исходным кодом и открытой платформой для формирования бренда «Технологичный и инновационный Китай», продолжать углублять фундаментальные исследования, создавать платформу для развития искусственного интеллекта мирового класса и промышленную экосистему, продвигать международное сотрудничество в области искусственного интеллекта.

Ли Хунчжун в своем выступлении отметил, что Тяньцзинь всесторонне способствует стратегическому планированию нового поколения индустрии искусственного интеллекта, а интеллектуальные технологии становятся основной движущей силой высококачественного развития города. Тяньцзинь возьмет на себя инициативу по вступлению в новую эру интеллекта, продвинет строительство города-пионера четвертой промышленной революции и приложит все усилия, чтобы создать город инновационных и интеллектуальных технологий, расширенных возможностей в области интеллектуальной промышленности; создаст интеллектуально развитый экологический город. А также продолжит оптимизировать бизнес-среду и укреплять внутреннее и внешнее всестороннее сотрудничество в этой области.

Ли Сяохун сказал, что Тяньцзинь вступил на новый путь развития стимулирования за счет инноваций в индустрии интеллектуальных технологий, которое направляет умные технологические отрасли; перспективы развития умного порта в Тяньцзине имеют большой потенциал.

Пак Вон Сун отметил, что этот год является решающим годом для масштабного строительства сетей 5G в Тяньцзине, и надеется, что Сеул и Тяньцзинь укрепят обмены и поделятся опытом в создании интеллектуальной промышленной инфраструктуры.

В ходе конгресса представители мировой индустрии интеллектуальных технологий и научных кругов выступили с речами в режиме реального времени и посредством видеосвязи. Среди выступающих были: академик Академии инженерных наук Китая Гао Вэньцзю, председатель совета директоров компании «Tencent» Ма Хуатэн, постоянный профессор физического факультета Массачусетского технологического института Макс Тегмарк, председатель правления корпорации «Lenovo» Ян Юаньцин, вице-президент корпорации «Intel» Ян Сюй, лауреат Нобелевской премии по экономике Эдмунд С. Фелпс, председатель комиссии по технологиям корпорации «Alibaba» Ван Цзянь, академик Академии инженерных наук Китая и лауреат премии Тьюринга Радж Редди и др.

Тема данного конгресса звучала как «Новый разумный век: инновации, расширение прав и возможностей, экология». С помощью метода «четыре в одном» – конференция, выставка, конкурс + тестирование умных технологий – в онлайн формате были проведены презентации, брифинги, двусторонние беседы, тестирование и выставка умных технологий и шесть облачных мероприятий, в том числе мировой конкурс вызова умного вождения, конкурс умной безопасности «Пятое пространство», конкурс предпринимателей «Haihe Talent» в Тяньцзине и 13 облачных форумов. Еще были проведены онлайновое и местное подписание соглашений.

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SOURCE The 4th World Intelligence Congress