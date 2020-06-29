4-й Всемирный интеллектуальный конгресс открылся в Тяньцзине в формате онлайн-конференции
Jun 29, 2020, 10:35 ET
ТЯНЬЦЗИНЬСКОМ, Китай, 29 июня 2020 г. /PRNewswire/ -- Во второй половине дня 23 июня 4-й Всемирный интеллектуальный конгресс открылся в Тяньцзиньском театре «Медиа». Заместитель председателя ВК НПКСК, председатель Китайской ассоциации науки и техники Вань Ган принял участие в церемонии открытия и выступил с программной речью. В ходе мероприятия также выступил с речью секретарь парткома КПК г. Тяньцзинь Ли Хунчжун. Директор Академии инженерных наук Китая Ли Сяохун в ходе видео-моста поздравил участников с открытием конгресса. Исполнительный заместитель председателя Китайской ассоциации науки и техники Хуай Цзиньпэн, мэр Тяньцзиня Чжан Гоцин, исполнительный заместитель заведующего Государственной пресс-канцелярии по делам интернет-информации Китая Ян Сяовэй приняли участие в мероприятии. Мэр Сеула Пак Вон Сун в ходе видео-моста выступил с речью. Церемонию открытия вел председатель Всемирной федерации инженерных организаций Гун Кэ. Число посетителей, которые смотрели церемонию открытия и конференцию на 40 веб-сайтах и платформах прямой трансляции, достигло 58,6 млн. А общее количество просмотров составило 392 млн.
Вань Ган отметил, что эта конференция является приглашением международного сообщества к сотрудничеству, с которым выступили китайские ученые и предприятия в области искусственного интеллекта. Мы будем использовать большие данные и блокчейн и вводить новшества в облачные сервисы для предотвращения эпидемии и борьбы с ней; содействовать развитию новых отраслей промышленности, продвигать интеллектуализацию и оцифровку всей цепочки промышленности и продолжать содействовать тесной интеграции искусственного интеллекта и реальной экономики; создавать новую платформу для трудоустройства; создавать платформу с открытым исходным кодом и открытой платформой для формирования бренда «Технологичный и инновационный Китай», продолжать углублять фундаментальные исследования, создавать платформу для развития искусственного интеллекта мирового класса и промышленную экосистему, продвигать международное сотрудничество в области искусственного интеллекта.
Ли Хунчжун в своем выступлении отметил, что Тяньцзинь всесторонне способствует стратегическому планированию нового поколения индустрии искусственного интеллекта, а интеллектуальные технологии становятся основной движущей силой высококачественного развития города. Тяньцзинь возьмет на себя инициативу по вступлению в новую эру интеллекта, продвинет строительство города-пионера четвертой промышленной революции и приложит все усилия, чтобы создать город инновационных и интеллектуальных технологий, расширенных возможностей в области интеллектуальной промышленности; создаст интеллектуально развитый экологический город. А также продолжит оптимизировать бизнес-среду и укреплять внутреннее и внешнее всестороннее сотрудничество в этой области.
Ли Сяохун сказал, что Тяньцзинь вступил на новый путь развития стимулирования за счет инноваций в индустрии интеллектуальных технологий, которое направляет умные технологические отрасли; перспективы развития умного порта в Тяньцзине имеют большой потенциал.
Пак Вон Сун отметил, что этот год является решающим годом для масштабного строительства сетей 5G в Тяньцзине, и надеется, что Сеул и Тяньцзинь укрепят обмены и поделятся опытом в создании интеллектуальной промышленной инфраструктуры.
В ходе конгресса представители мировой индустрии интеллектуальных технологий и научных кругов выступили с речами в режиме реального времени и посредством видеосвязи. Среди выступающих были: академик Академии инженерных наук Китая Гао Вэньцзю, председатель совета директоров компании «Tencent» Ма Хуатэн, постоянный профессор физического факультета Массачусетского технологического института Макс Тегмарк, председатель правления корпорации «Lenovo» Ян Юаньцин, вице-президент корпорации «Intel» Ян Сюй, лауреат Нобелевской премии по экономике Эдмунд С. Фелпс, председатель комиссии по технологиям корпорации «Alibaba» Ван Цзянь, академик Академии инженерных наук Китая и лауреат премии Тьюринга Радж Редди и др.
Тема данного конгресса звучала как «Новый разумный век: инновации, расширение прав и возможностей, экология». С помощью метода «четыре в одном» – конференция, выставка, конкурс + тестирование умных технологий – в онлайн формате были проведены презентации, брифинги, двусторонние беседы, тестирование и выставка умных технологий и шесть облачных мероприятий, в том числе мировой конкурс вызова умного вождения, конкурс умной безопасности «Пятое пространство», конкурс предпринимателей «Haihe Talent» в Тяньцзине и 13 облачных форумов. Еще были проведены онлайновое и местное подписание соглашений.
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SOURCE The 4th World Intelligence Congress